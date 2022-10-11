Ракетные удары как «демонстрация». В РФ спрогнозировали атаку «более серьезных объектов»

Украина изменила список желаемого оружия из-за участившихся российских обстрелов инфраструктуры. Теперь Киев «умоляет» запад поставить как можно больше систем ПВО, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров, сообщает Foreign Policy. Доктор военных наук Константин Сивков считает ракетные удары России демонстрацией способности поразить украинские центры принятия решений.

«Избавиться от сдержанности»

Киев призвал президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров, сообщает журнал Foreign Policy. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил конгрессу Соединенных Штатов соответствующее письмо.

»Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — цитирует письмо Стефанчука издание.

Новые запросы Украины связаны с последними российскими обстрелами инфраструктуры страны, отмечается в статье. Теперь Киев «умоляет» западные страны поскорее поставить как можно больше систем ПВО.

Кроме того, председатель Верховной рады призвал США начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «бесполетной зоны» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Как сообщает РИА «Новости», тактические баллистические ракеты ATACMS предназначены для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270. До сих пор Вашингтон отказывался предоставлять их Украине из-за опасений, что Киев может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.

Продолжение обстрелов

С утра понедельника по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщили местные СМИ, были обстреляны Киев и другие крупные города страны. Серия взрывов произошла в том числе в Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Президент России Владимир Путин объявил, что «утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». В российском оборонном ведомстве уточнили, что цель удара российских вооруженных сил достигнута. Западные страны осудили действия РФ.

Обстрелы продолжились утром во вторник. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua», воздушная тревога вновь была объявлена в Киеве. Она также слышна в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях и других регионах страны.

«Снова вся территория Украины <...> в зоне воздушной тревоги», — отмечает издание.

В Telegram-канале редакции журналисты уточнили, что в Одесской и Киевской областях, в Ровно, Кривом Роге и Виннице прогремели взрывы.

Губернатор Одесской области Максим Марченко разместил в своем Telegram-канале видеообращение. Он заявил, что в регионе задействованы средства противовоздушной обороны.

«Прошу находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги», — призвал он жителей области.

А украинская «Телевизионная служба новостей» сообщила о работе ПВО в Хмельницкой области.

В пресс-службе компании Ладыжинской ТЭС в Винницкой области рассказали в соцсетях, что обстрелами повреждено электрооборудование. При этом на станции находится критически необходимое количество персонала. «К счастью, жертв нет», — уточнили в пресс-службе компании. Также отмечается, что на месте работают соответствующие службы, когда позволит ситуация с безопасностью, энергетики проведут оценку ущерба и начнут восстановление поврежденного оборудования.

«Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации», — сообщили в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Предупредительный удар»

Доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА «Новости», что массированная ракетная атака России по инфраструктуре Украины – демонстрация. Москва не наносила удары по ключевым зданиям, где находится военное и политическое руководство Украины. По мнению эксперта, так Москва дает понять, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.

«Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — пояснил Сивков.

Согласно его оценкам, у российской армии в распоряжении осталось достаточно ракет, чтобы и дальше вести действия подобной интенсивности.