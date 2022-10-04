«Три раза за пять минут бахнуло на весь город». Что за «взрывы» услышали в Калуге, Туле и Рязани

4 октября жители сразу нескольких российских регионов сообщили, что слышали «звуки взрывов». Позднее местные власти, МЧС и Росавиация уточнили, что люди приняли за «хлопки» шум от пролета сверхзвуковых самолетов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, что за «хлопки» слышали днем 4 октября жители региона.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют.

Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолетов», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Позднее он обновил пост, добавив, что версию пролета сверхзвуковых самолетов подтвердила Росавиация.

«Слышали взрывы, трясло окна»

Ранее во вторник жители Калуги и Обнинска сообщали, что услышали «три таинственных гулких хлопка», от которых вибрировали стекла в многоэтажных домах и других зданиях.

«Жители Калуги сообщают, что слышали взрывы. По словам подписчиков, «три раза за 5 минут бахнуло на весь город».

Сообщается также, что в центре города трясло окна. В МЧС заявили, что тоже слышали звуки взрывов, но об их происхождении пока не знают», — говорится в публикации Telegram-канала «Подъем». Уточняется, что речь идет о «трех звуковых волнах» в промежутке примерно с 15:30 по 15:50.

Отметим, что громкие хлопки слышали также и жители соседних регионов. Так, об этом сообщали читатели «Тульских новостей»:

«Туляки снова обратили внимание на громкие хлопки, которые были слышны на всей территории города и Большой Тулы. Звуковые волны «прошлись» над городом около 15:35 и 15:45. Жители муниципалитетов также слышали громкие хлопки. В МЧС ранее заявляли, что источником громкого звука может быть переход самолета на сверхзвуковую скорость», — говорится в публикации.

Издание также приводит комментарий ГУ МЧС России по Тульской области, согласно которому информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона в ведомство не поступала.

«Предположительно источником звука было преодоление самолетом звукового барьера», — указали в министерстве.

Добавим, что аналогичные хлопки слышали во вторник жители Рязанской области.