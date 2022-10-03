Песков оценил предложение Кадырова использовать «маломощное ядерное оружие»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у глав регионов России «эмоции не должны брать верх» даже в «тяжелые моменты». Так он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее призвал использовать ядерное оружие малой мощности в ходе военных действий на Украине, а также подверг критике военное руководство на фоне потери контроля над городом Лиман.

Руководители российских регионов не должны эмоционально реагировать на тяжелые события, но имеют право на свое мнение. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, передает ТАСС.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [военной кампании]. И продолжает вносить», — сказал представитель Кремля.

Однако, добавил Песков, «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».

Журналисты спросили, может ли считаться «проявлением эмоций» призыв Кадырова использовать в ходе специальной военной операции тактическое ядерное оружие. «У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — заявил Песков.

1 октября Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал:

«Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению,

надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения.

Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что?»

Это заявление Кадыров сделал на фоне оставления российскими войсками занимаемых ими городов в Харьковской области и взятия ВСУ после упорных боев города Лиман в Краматорском районе ДНР.

Министерство обороны России 1 октября сообщило, что «в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман (в 2016 году возвращено название Лиман — «Газета.Ru») на более выгодные рубежи».

Отводу войск предшествовал бой на лиманском направлении, по итогам которого «противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», сообщило МО РФ. Лиман находится на стыке Харьковской области, ДНР и ЛНР.

Ядерная доктрина РФ допускает применение ядерного оружия в случае использования противником оружия массового поражения против России и ее союзников, старта баллистических ракет противника, воздействия противника на объекты РВСН, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Российские дипломаты и чиновники неоднократно подчеркивали, что применение Россией ядерного оружия на Украине исключено. В это же время президент США Джо Байден пригрозил, что ответ Запада на взрывы ядерных бомб на Украине будет жестким и беспрецедентным.