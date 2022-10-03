Песков оценил предложение Кадырова использовать «маломощное ядерное оружие»

Руководители российских регионов не должны эмоционально реагировать на тяжелые события, но имеют право на свое мнение. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, передает ТАСС.
«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение [военной кампании]. И продолжает вносить», — сказал представитель Кремля.
Однако, добавил Песков, «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».
Журналисты спросили, может ли считаться «проявлением эмоций» призыв Кадырова использовать в ходе специальной военной операции тактическое ядерное оружие. «У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — заявил Песков.
1 октября Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал:
«Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению,
надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения.
Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что?»
Это заявление Кадыров сделал на фоне оставления российскими войсками занимаемых ими городов в Харьковской области и взятия ВСУ после упорных боев города Лиман в Краматорском районе ДНР.
Министерство обороны России 1 октября сообщило, что «в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман (в 2016 году возвращено название Лиман — «Газета.Ru») на более выгодные рубежи».
Отводу войск предшествовал бой на лиманском направлении, по итогам которого «противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», сообщило МО РФ. Лиман находится на стыке Харьковской области, ДНР и ЛНР.
Ядерная доктрина РФ допускает применение ядерного оружия в случае использования противником оружия массового поражения против России и ее союзников, старта баллистических ракет противника, воздействия противника на объекты РВСН, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Российские дипломаты и чиновники неоднократно подчеркивали, что применение Россией ядерного оружия на Украине исключено. В это же время президент США Джо Байден пригрозил, что ответ Запада на взрывы ядерных бомб на Украине будет жестким и беспрецедентным.