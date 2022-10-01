В России перенесли осенний призыв, «чтобы не усугублять ситуацию»

Осенний призыв в России начнется 1 ноября — перенесли его из-за начавшейся частичной мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая мера позволит «развести потоки» военнослужащих. Обычно осенний призыв в российскую армию начинается 1 октября. Призвать в этом году должны 120 тыс. человек. При этом отправлять в запас призывников прошлой осени должны начать уже сегодня — но их могут мобилизовать.

Военные комиссариаты из-за частичной мобилизации перегружены. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этим начало осеннего призыва в России перенесли с 1 октября на 1 ноября – чтобы «не усугублять ситуацию».

«[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — сказал Песков.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что большинство призывников направят служить в Сухопутные войска и ВМФ.

«Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот», — сказал он.

Обычно осенний призыв в российские Вооруженные силы начинался 1 октября. Тем не менее, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты начала призыва на 1 ноября. В рамках осенней кампании призваны будут 120 тыс. российских граждан.

Осенью 2021 года в ряды российских войск призвали 127,5 тыс. срочников, весной 2022 года – 134,5 тыс. человек.

В Генштабе ВС РФ отмечали, что всех отслуживших срочников прошлого года будут своевременно направлять по домам. Увольнять призывников прошлой осени будут с 1 октября.

При этом срочников, отслуживших в 2021-2022 годах могут мобилизовать, но «только после увольнения в запас».

Призыв в этом году проходит на фоне военных действий на Украине. Президент Путин несколько раз обещал, что срочников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции.

В Минобороны РФ также заверяли, что призывники и срочники не подлежат мобилизации и направляться в зону СВО не будут. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что срочники продолжат служить только на территории России. В то же время 30 сентября Путин подписал указы о принятии в состав России четырех новых регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Шойгу заявил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров.

«Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения — она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа», — пояснил он.