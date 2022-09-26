Откуда легионеры едут воевать за Украину

За последние несколько дней Минобороны России отчиталось о потерях среди иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ и нацбатов. По данным ведомства, в Запорожье — примерно 100 человек, в Николаевской области — еще 300 военных. Уничтожение «солдат удачи» на Украине началось еще 13 марта, когда на Яворовском полигоне под Львовом в результате ракетного удара погибло 180 человек. «Газета.Ru» разбиралась с военными экспертами в реальном потенциале наемников и их опасности для армии РФ.

Минобороны рассказало об уничтожении иностранных наемников и военной техники в районе города Запорожье.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники», — заявил ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Удары по пунктам временной дислокации иностранцев в Запорожье и Николаевской области были нанесены 24 и 25 сентября.

«Союзные войска РФ и Народной милиции ЛДНР не ведут в ходе спецоперации какую-то персональную охоту за иностранными наемниками, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин.

— Реализации подлежат любые силы ВСУ в местах их сосредоточения, боевая работа по уничтожению сил противника идет по разведданным. Средствам российского огневого поражения, ракетным, артиллерийским или беспилотным, абсолютно все равно, что на прицеле.

И идеологический фактор здесь имеет значение только для информационных сводок, когда уточняется, что уничтожены именно наемники. Истребление подразделений ВСУ для российских Вооруженных сил также важно. А на передовой вообще не имеет значения, кто находится по ту линию фронта».

В сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины от 26 сентября на наемниках внимание не особо акцентируется. Среди прочего там можно прочитать в таком вот контексте: «Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделениям националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск (ДНР) ликвидировано до 100 боевиков». То есть разделения не делается.

По данным из открытых источников, в боевых действиях на Украине против союзной армии участвуют 16 иностранных военных формирований. Их общая численность доподлинно неизвестна.

Еще весной глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что более 20 тыс. наемников должны приехать воевать за Украину. Из более известного — цифра издания Buzzfeed, которое утверждало в марте, что на украинских полигонах Яворовский и Старичи (в советские времена здесь находился учебный центр ЛВВПУ) проходили обучение около тысячи иностранных наемников.

Были и другие центры обучения на Украине, например, на американской базе в Очаково или в Лисичанске, где проводилось совместное обучение иностранцев с украинскими военными. Подготовка легионеров ведется и в Восточной Европе — один из центров расположен в польском городе Джешув, где находится крупная логистическая база НАТО, через которую идет большинство западных вооружений на Украину.

По данным Минобороны РФ, которые цитировал телеканал ведомства «Звезда», количество иностранных наемников с начала СВО составило около 7 тыс. человек. Больше всего — из Польши (1835, в том числе погибли, или «убыли», к июлю почти 900 человек). За ней следуют Канада, США, Великобритания и Грузия.

Многие страны предоставили по одному человеку, среди них даже житель Японии. Из иностранных «солдат удачи» в составе ВСУ сейчас осталось около 3,2 тыс. наемников — это данные МО РФ.

«Наемник в полномасштабных боевых не очень полезен, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов (участник боевых действий в Абхазии и Чечне). — Это такие флибустьеры, обученные идти на абордаж, но не готовые к планированным наступлениям или к глубокоэшелонированной обороне.

Из общего числа легионеров лишь небольшая часть обучена по уровню «рембо» — профессиональные солдаты, способные вести реальные боевые действия. В основном это инструкторы, действующие по принципу: не можешь сам, учи других, спецы логистических систем.

Да, есть бывшие офицеры, которые работают над планом наступательных операций — те, кто умеет координировать огонь артиллерии и ракетных систем залпового огня. Но их не так уж и много. Здесь для ВСУ представляют большую ценность действующие военные кадры той же армии США».