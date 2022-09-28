«Объясняем.рф»: срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас

Портал «Объясняем.рф» опубликовал новую серию ответов на распространенные вопросы о частичной мобилизации, которые возникают у россиян после подписания указа президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В частности, в одном из сообщений говорится, что солдат-срочников могут призвать в рамках мобилизации только после увольнения в запас.

Только после увольнения

В Telegram-канале портала «Объясняем.рф» опубликованы ответы на новые вопросы о частичной мобилизации. В частности, уточняется, что почтальоны из сельской местности «подлежат мобилизации на общих основаниях». Также это касается фермеров, которым не на кого оставить хозяйство — их могут призвать. Зато не призовут людей, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере.

«Могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года? Могут, но только после его увольнения в запас», — говорится в другом сообщении.

На сайте «Объясняем.рф» уточняется: человека, который «недавно уволился в запас после службы по контракту» могут мобилизовать «в приоритетном порядке».

Кроме того, на портале уточнили возрастные критерии при мобилизации. В «приоритетном порядке» призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50, а также старших офицеров до 55 лет. При этом «предельный возраст призыва» для рядовых и сержантов – 50 лет, для младших офицеров – 60, а для старших офицеров – 65.

Есть и ответ на вопрос, могут ли мобилизовать граждан, если они служили, но не принимали участия в боевых действиях — «направить в зону СВО могут всех находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва по мобилизации, в том числе и проходивших ранее службу по призыву».

Также в Telegram-канале «Объясняем.рф» сообщили, что могут быть призваны люди, у которых есть военный билет с отметкой, что они службу не проходили, но «в приоритетном порядке призываются люди, служившие или имеющие военно-учетную специальность».

СВО без срочников

2 марта, спустя неделю после начала военной спецоперации России на Украине, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков «еще раз подчеркнул» на брифинге, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов оборонного ведомства не участвуют в спецоперации на Украине.

8 марта президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с праздником, сообщил, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу». Он также пообещал, что «не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса».

«Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России», — подчеркнул российский лидер.

9 марта в Минобороны России сообщили о нескольких фактах присутствия срочников на Украине. Конашенков сообщил, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России».

Он пояснил, что «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — рассказал представитель оборонного ведомства.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимиру Путину доложили о выполнении его указания «категорически исключить» привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.

По его словам, в связи с выявлением фактов присутствия срочников в зоне спецоперации по указанию Путина в Главную военную прокуратуру были направлены материалы, чтобы выявить и наказать должностные лица, которые не выполнили указание президента.

Частичная мобилизация

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Сразу следом за обращением президента к гражданам по телевизору и в интернете было показано интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал, как будет проводиться призыв.

Министр подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.

«Ни о каких мобилизациях, призыве студентов, учащихся вузов речи не идет и идти (не может) ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся <…> Они (срочники) не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», — сказал он.

Шойгу добавил, что военнослужащие срочной службы будут проходить ее только на территории Российской Федерации.