Режим штатный: как пройдет осенний призыв — 2022

1 октября в России стартует осенний призыв на срочную службу в российской армии. В Генштабе заверили, что он пройдет в штатном режиме и проведение специальной военной операции на Украине не повлияет на его ход. По планам, на срочную службу этой осенью призовут 120 тыс. человек, что меньше аналогичных показателей последних призывных кампаний. «Газета.Ru» — об особенностях осеннего призыва 2022 года и перспективах службы новобранцев.

В конце недели в России стартует осенний призыв, он продлится до 31 декабря. На срочную службу планируется привлечь 120 тыс. человек, что меньше, чем во время кампаний весны 2022-го и осени 2021 годов (тогда на службу призвали 134,65 тыс. и 127,5 тыс. человек соответственно).

При этом меньшие планы по призыву новобранцев не отразятся на численности Вооруженных сил. В первую очередь, этого удалось достичь благодаря дополнительному набору военнослужащих контрактной службы.

Как подчеркивал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, численность контрактников в российских ВС к 2027 году достигнет 499,2 тыс. человек (сейчас — 400 тыс.), увеличится и общая численность Вооруженных сил РФ, в рядах которой сейчас находится 798 тыс. человек.

Также на осенней кампании не отразится и проведение на Украине специальной военной операции, подчеркивал на прошлой неделе представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения проходить военную службу на территории России», — заявил Цимлянский.

«При увеличении численности контрактников в армейском строю российская армия никогда не откажется от срочников. В первую очередь, потому что таким образом готовится мобилизационный ресурс, подготовленный и обученный.

Обратите внимание, сейчас в ходе частичной мобилизации призываются из резерва именно те, кто уже имеет опыт военной службы. Неважно, какая у них военно-учетная специальность, - танкист или артиллерист, руки-то помнят, соответственно, и их переподготовка занимает меньше времени. Срочная служба, которая сейчас составляет один год, позволяет подготовить квалифицированного бойца на уровне стрелка, пулеметчика, гранатометчика. Это пехота, передняя линия, но она для армии крайне необходима», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Нынешний призыв на срочную службу в количестве 120 тыс. человек подразумевает и увольнение тех, кто уже отслужил год в армии и подлежит демобилизации. Указ президента проводится в отношении тех и других. Соответственно, домой отправятся 134,5 тыс., а на смену им придут лишь 120 тыс. еще не обученных солдат.

Тем не менее демобилизованные граждане, желающие продолжить службу в рядах российской армии смогут сделать это, подписав контракт. Остальным, кто решит вернуться на «гражданку», предстоит самостоятельно выяснить в военкомате, подлежат ли они мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Впрочем, желающие могут пойти в армию добровольно. Ограничения существуют для ранее осужденных, а также по состоянию здоровья.

«Призывная кампания не имеет отношения к нынешней мобилизации,

— рассказал «Газете.Ru» бывший военком Савеловского района Москвы полковник запаса Сергей Моисеев. — Сейчас призыв будет проходить в штатном режиме и новобранцев станут отправлять в воинские части или учебные центры согласно распорядку Генштаба.

Большей частью сохраняется принцип территориального комплектования, то есть служба будет проходить в регионе, откуда юноши призывались. Исключения касаются ВМФ, кроме подводного флота, где все моряки являются контрактниками, частей РВСН и ряда других».

Генштаб МО России отмечает, и об этом говорит и министр обороны Сергей Шойгу, что нынешние мероприятия осеннего призыва никак не связаны с проведением СВО на Украине. Они будут осуществляться в установленные сроки и в соответствии с планами. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от их специальности будут проходить службу на территории РФ. Их количество полностью удовлетворяет потребности всех силовых структур.