Армии Китая приказали быть готовой к боевым действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе заявил о необходимости НОАК (Народно-освободительная армия Китая) сосредоточиться на подготовке к участию «в настоящих боевых действиях». Как отмечает китайское телевидение, подобное распоряжение прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. «Газета.Ru» разбиралась с экспертами, значит ли это подготовку Пекина к реальной войне и что представляет собой боевой потенциал НОАК.

Китайский лидер Си Цзиньпин достаточно редко делает резкие заявления и предпочитает внешнюю политику миролюбивости по отношению ко всем странам, даже к тем, которых в КНР считают недружественными. Поэтому его призыв к армии Китая сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, вызвал настороженную реакцию, в первую очередь, у Тайваня, а также у Японии и США, которые поддерживают независимость острова.

Си и на этот раз особых угроз не высказал, в его риторике ничего нового не появилось. С заявлениями о необходимости быть готовыми к боевым действиям он выступает всякий раз, когда обостряется ситуация вокруг Тайваня.

И его нынешний приказ армии «быть в готовности» — это лишь часть плана по достижению целей реформирования НОАК.

Естественно, китайские военные отреагировали соответственно на слова лидера КНР. «Войска всегда будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности, будут решительно противодействовать всем угрозам и провокациям, защищать суверенитет и территориальную целостность КНР», — заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ши И, слова которого цитирует информационный ресурс «Пэнпай».

В подтверждение этих слов 6 кораблей и 38 самолетов НОАК, проводящие совместные маневры, были зафиксированы в прилегающем к Тайваню регионе. В Тайбэе также отметили, что китайские воздушные и морские средства нарушили так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Подобные «опасные» маневры Китай в последнее время проводит здесь регулярно — после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил эту поездку как символ американской поддержки тайваньского сепаратизма. Продолжают США оказывать давление и путем направления в Тайваньский пролив своих военных кораблей. В частности, 20 сентября были «анонсированы проходы военных кораблей между материковой частью КНР и Тайванем.

«Вашингтон откровенно провоцирует Пекин направлением своих кораблей в воды территории, которая считается спорной. Особого смысла в проходе американского эсминца и канадского фрегата через Тайваньский пролив с военной точки зрения не было. Однако, таким образом США показали, что они контролируют ситуацию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и готовы поддержать Тайвань с военной точки зрения. Естественно, что это вызвало раздражение у Пекина, который сразу показал свою готовность к активным действиям.

Здесь есть и такой нюанс — побудить Тайбэй к закупкам все новых американских вооружений, в первую очередь, ракетных. И с этой задачей военно-промышленного комплекса США Пентагон успешно справляется, заставляя через ответные действия КНР находиться Тайваню в повышенном тонусе»,

— рассказал «Газете.Ru» военный аналитик, генерал-полковник Леонид Ивашов.

Здесь можно вспомнить, что еще 11 сентября Вашингтон анонсировал очередной пакет военной помощи Тайваню на $1,1 млрд. В него войдут, по заявлениям Пентагона, около 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Blok II, порядка 100 авиационных ракетAIM-9X Blok II Sidewinder, радиолокационные станции систем противовоздушной обороны.

Армия КНР считается крупнейшей по численности в мире — более двух миллионов человек, занимает третье место в рейтинге самых сильных, уступая США и ВС РФ, при этом оборонный бюджет составляет $267 млрд, а это второе место в мире. НОАК располагает крупными сухопутными войсками численностью в миллион человек, на вооружении которых стоят 6 740 танков (3 400 современных) и другая боевая техника. ВВС представлены 4 000 боевыми самолетами. В составе ВМС 350 боевых кораблей (у США 293, правда, больше авианосцев). Ракетные войска (аналог российских РВСН) обладают арсеналом свыше 10 тыс. боезарядов.

Противостоять Тайваню, даже при поддержке США, мощной китайской армии не составит большого труда. Однако в самом Китае менее оптимистичны по этому поводу, и не случайно сейчас Си Цзиньпин, заявляя о готовности к боевым действиям, говорит и о необходимости завершения реформирования НОАК.

Пекин объявил о намерении реформирования своих вооруженных сил, с целью повышения их эффективности, еще в 2015 году. Полная модернизация, когда в стране появится ультрасовременная армия, должна завершиться к 2035 году.

«Китай за последние десятилетия шагнул далеко вперед не только в технологиях, но и в развитии вооружений, — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Это касается в первую очередь создания в рамках реформы в НОАК ракетных войск стратегического назначения. Есть на вооружении и собственная МБР «Дунфен-41» с дальностью полета не менее 14 тыс. км. Также признанный факт, что Китай ежегодно производит более 3 млн беспилотников и является одним из мировых лидеров по разработке дронов.

При этом говорить о полном совершенстве своей армии в Пекине не спешат, зная о некоторых ее проблемах. А они заключаются в наличии еще старых вооружений.

Впрочем, в НОАК эта проблема решается, но за раз ее устранить невозможно, поэтому и реформе вооруженных сил отвели 20 лет. Еще одно большое направление — создание Китаем в 2015 году Сил стратегического обеспечения, которые стремительно развиваются. Военный космос также рассматривается как фактор сдерживания, в сферу которого входят кибервойны, космические войны и радиоэлектронная борьба. Завершение всех этих программ заметно увеличит мощь НОАК».