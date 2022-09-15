Армения и Азербайджан договорились о перемирии. В Ереване вспыхнули протесты

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества Армении и Азербайджану удалось договориться о перемирии. Тем временем в Ереване вспыхнули массовые протесты — участники акций считают, что для заключения мира премьер Армении Никол Пашинян пойдет на уступки. Оппозиционные депутаты намерены запустить процесс импичмента главы правительства.

Прекращение огня

Армен Григорян заявил в эфире телеканала «Общественное телевидение Армении», что Ереван и Баку договорились о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября.

«Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00», — сказал он.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что по состоянию на 18:00 (17:00 мск) ситуация продолжала оставаться напряженной. По утверждению ведомства, с 15:00 до 17:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса азербайджанские военные продолжали «наносить интенсивные ракетно-артиллерийские удары, в том числе по мирным населенным пунктам» с помощью беспилотников.

«Около 16:40 воинская часть, дислоцированная в направлении Сотка, была поражена ракетами, в результате чего возник пожар <…> С 17:00 интенсивность ракетно-артиллерийских атак противника на указанном направлении ослабла. Вооруженные Силы Республики Армения принимают все необходимые меры для адекватного ответа на действия противника. Подтвержденное число погибших с армянской стороны – 105 человек», — говорится в сообщении.

Вечером в оборонном ведомстве Армении отметили, что с 20:00 «стрельба практически прекратилась по всем направлениям, значительных происшествий не зафиксировано».

«Распространяющаяся в Интернете информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, является абсолютной ложью», — подчеркнули в Минобороны Армении.

Утром пресс-секретарь оборонного ведомства страны Арам Торосян сообщил в соцсетях, что ночь на четверг на армяно-азербайджанской границе прошла без «существенных инцидентов».

Заседание СБ ООН и запрос в ОДКБ

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале конфликта. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, минометов и беспилотников, есть убитые и пострадавшие. В частности, обстрелу подверглись приграничные районы — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области, которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.

Во вторник на сайте премьера Армении появилось сообщение, что Пашинян экстренно созвал заседание Совета безопасности страны.

«В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

ОДКБ — межправительственный военный союз в Евразии, в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Армяно-азербайджанский конфликт также обсуждался в ООН. 14 сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что члены СБ ООН на заседании высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном.

«Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются «элементы для прессы». Эксперты их дорабатывают», — сказал Небензя.

По его словам, Россия настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года. По его мнению, они — основа нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и ряд проектов, которые стороны должны исполнить.

«Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия», — заключил российский дипломат.

Протесты в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 14 сентября, что готов идти на «тяжелые решения» и подписать соглашения ради долгосрочного мира и безопасности в стране. По его словам, из-за этого его многие могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве, потребовать отстранения от власти.

В тот же день в стране вспыхнули протесты. Митингующие в Ереване перекрыли в среду центральный проспект Баграмяна у здания парламента, требуя отставки премьера. Им не понравилось, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Вечером протестующие попытались снести ворота и войти в здание парламента, но их остановили. Как сообщает Telegram-канал Shot, власти после этого решили заварить ворота .

Согласно информации РИА «Новости», участники акции протеста у здания парламента в Ереване призвали депутатов прийти на рабочие места и объявить импичмент Пашиняну.

«Мы требуем от депутатов «Гражданского договора» в течение часа прийти в парламент, в противном случае мы сами отправимся за ними», — предупредил накануне вечером один из организаторов протестов.

Позже агентство сообщило со ссылкой на слова главы фракции «Армения», бывшего министра обороны страны Сейрана Оганяна, что подписи 35 депутатов оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну есть, для его отстранения от власти нужны 18 голосов правящей фракции «Гражданский договор». В ночь на четверг оппозиционные депутаты отправились к зданию парламента для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну и присоединились к протестующим.