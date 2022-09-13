«Перспектива на поле боя остается неизменной»: США могут начать поставки истребителей на Украину

США и американские союзники обсуждают возможность поставок Украине истребителей и установок ПВО в «средне- и долгосрочной перспективе», сообщают СМИ. Однако в настоящее время Вашингтон не готов поставлять Киеву такие вооружения. При этом пару дней назад Штаты решили отправить Украине военной помощи на $2,8 млрд. Накануне Киев потребовал у Вашингтона предоставить танки и 28 других видов вооружений.

Высокопоставленный чиновник в Пентагоне заявил, что США и их союзники изучают целесообразность поставок на Украину систем противовоздушной обороны и многоцелевых истребителей в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Однако на данный момент они отказались от этой идеи, отметил источник издания. Газета отмечает, что США и другие страны Запада до сих пор также отказывались от таких поставок.

Комментируя украинское контрнаступление, военный чиновник подчеркнул, что Киеву все равно предстоит вести «тяжелую борьбу».

При этом в Пентагоне убеждены, что «ближайшая перспектива на поле боя остается неизменной», передает ТАСС.

«Мы продолжим акцентировать внимание на продолжении тесного сотрудничества с украинцами и международным сообществом для предоставления им необходимой поддержки», — добавил источник в Минобороны США.

Несколькими днями ранее Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи Украине и сопредельным с ней странам. Объем выделенных средств составил $2,8 млрд. Из них $675 млн пойдут на дополнительные вооружения для Киева – боеприпасы для РСЗО HIMARS, 105-мм гаубицы, снаряды к ним и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM.

Еще $2,2 млрд планируется потратить на долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран. В числе других государств значатся страны, которые в будущем могут «столкнуться с российской агрессией». При этом не уточняются конкретные страны и объем помощи, предназначенный Украине.

Кроме того, сегодня, 13 сентября, газета Politico сообщила, что администрация США на этой неделе может объявить об очередной поставке вооружений украинской армии на сумму примерно в $600 млн.

Как в случае с недавним пакетом помощи в размере $675 млн, технику и вооружения поставят Украине из американских запасов.

12 сентября Wall Street Journal сообщила, что Украина намерена запросить у США новые крупные поставки вооружений для «поддержки наступательных действий».

Газета пишет, что в составленный Киевом список вошли 29 разных вооружений, в том числе ракеты семейства ATACMS (дальность действия достигает 300 км), танки, беспилотники, артиллерийские системы, две тысячи снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon. ВСУ планируют использовать это оружие в 2023 году.

WSJ отмечает, что ранее США отказались предоставлять Украине вооружения с большим радиусом действия, а также основные боевые танки.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял также, что страна не сможет одержать верх в конфликте с Россией без помощи Соединенных Штатов. Он также выразил надежду на сохранение поддержки Украины от обеих партий Конгресса, несмотря на появляющиеся заявления о том, что республиканцы менее в этом заинтересованы.