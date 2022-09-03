«За что погибли сотни тысяч?»: крупные потери не приближают успехи украинской армии

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые преждевременно предсказывают победы ВСУ и призвала СМИ и блогеров не публиковать информацию о ходе боевых действий, помимо официальной. Тем временем, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос оценивает безвозвратные потери ВСУ в несколько сотен тысяч военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По мнению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинцам не стоит выдавать желаемое за действительное и преждевременно праздновать победы ВСУ. Также она призвала СМИ и блогеров публиковать исключительно официальную информацию от силовых ведомств Украины, поскольку Россия может использовать эти данные против Киева.

«Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то – вот так он видит – заявляет, что всё, уже практически победили, а потом это все превращается в неисполненные ожидания. Этого не стоит делать», — сказала она.

Кроме того, она обратилась к СМИ и блогерам с требованием не публиковать информацию о ходе боевых действий, помимо той, которую предоставляет министерство обороны Украины и другие силовые ведомства. По ее словам, только военное ведомство видит всю картину целиком, а даже правдивую информацию из других источников «использует враг».

Также в своем Telegram-канале Маляр заявила, что не стоит верить информации о крупных потерях ВСУ. Со ссылкой на выступление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Ветеранском форуме она сообщила, что они составляют менее девяти тысяч погибших.

Стоит отметить, что подсчет количества погибших осложняется тем, что часть потерь относится к пропавшим без вести или не учитывается вовсе. По данным Олега Котенко, уполномоченного Украины, по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, на середину июля перечень насчитывает 7,2 тысячи военнослужащих ВСУ. В это число не входят Нацгвардия и Служба безопасности Украины. Он отметил, что большинство пропавших без вести относятся к числу военнопленных.

В начале июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в плену у российских военных находится 6489 военнослужащих. На 26 мая число украинских военных в плену в ДНР и ЛНР насчитывало порядка 8 тысяч человек.

«За что погибли?»

Экс-заместитель секретаря СНБО и бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины Сергей Кривонос оценил потери украинской армии в сотни тысяч погибших.

«Мы имеем право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <...> сотни тысяч погибших, - за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, — это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?»

— сказал Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

По мнению генерала, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».

В конце августа в Сеть попал документ под подписью главнокомандующего ВСУ Залужного, в котором приводятся данные о потерях украинских военных. В документе говорится, о почти 130- тысячных потерях ВСУ. Согласно докладу, на 1 июля 2022 года погибло 76640 военнослужащих ВСУ, выбыло из строя в связи с ранениями 42704 человека, в плен попали 7244 и еще 2816 пропали без вести. Отмечается, что в документе учитываются только потери ВСУ, данные о других ведомствах не приводятся.

В то же время в украинский Telegram-канал «НачШтабу» 4 августа распространил «слитый» доклад Залужного для президента Украины Владимира Зеленского. Его подлинность не подтверждена. Согласно их данным, «укомплектованность ВСУ остается на уровне 43-48%, несмотря на мобилизацию; потери среди военнослужащих — более 191 тыс. убитыми и ранеными; более 80% резервистов из пятой волны мобилизации уже убито, ранено или дезертировало; статистика по пропавшим без вести не ведется».

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде. Ранее Подоляк заявлял, что Украина теряет до 200 военнослужащих убитыми в день. А по словам главы фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии, суточные потери ВСУ составляют от 200 до 500 человек убитыми.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что пик потерь украинской армии приходился на май, когда в день она теряла до 100 человек убитыми и 300-400 ранеными. Вместе с тем в Минобороны заявили, что число погибших военных является государственной тайной, которую нельзя предавать огласке в условиях военного положения.