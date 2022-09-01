«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»

Военнослужащие стран-участниц во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, 31 августа 2022 года

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» стартовали, как и было запланировано, 1 сентября. Еще накануне их проведения нервозность проявляли Япония и многие страны НАТО, в первую очередь США. И дело здесь не в количественном составе участников, общая численность которых составляет более 50 тыс. военнослужащих, а в их интернациональном составе. «Газета.Ru» разбиралась, что представляют из себя учения «Восток-2022», и зачем их проводят.

«Мы передали российской стороне свое беспокойство в связи с активностью российских войск вблизи нашей страны на фоне продолжающегося вторжения России на Украину. Правительство продолжает сбор информации и будет действовать соответственно ситуации», – заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Приглашение военных из КНР и Индии на учения является вызовом, который Россия бросила США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне.

От плановых учений «Восток-2022» российское военное руководство не стало отказываться и начало их в назначенные сроки, демонстрируя таким образом, что специальная военная операция на Украине идет своим чередом, а боевая подготовка – по намеченному графику.

В учениях задействовано около 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружений и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

«Если армия не воюет, то она учится воевать – это аксиома, – рассказал «Газете.Ru» генерал-лейтенант в отставке Анатолий Хрулев. – Военные учения разного уровня имеют свою цель и предназначение.

Взводные-ротные-батальонные обучают личный состав слаженности при действиях в обороне и наступлении, демонстрации огневого поражения противника и тактических навыков командиров. Есть учения и стратегического назначения, где играет роль даже не численность войск и количество задействованной техники, а масштабность отрабатываемых задач на большом театре военных действий.

Образно говоря, стрелы рисуются на картах не ротного опорного пункта, а в масштабах целого военного округа или стратегического направления».

Как следует из заявлений Минобороны РФ, основной задачей учений является «совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне».

Учения также направлены на повышение совместимости и уровня взаимодействия при решении коалиционными группировками войск совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности в восточном регионе.

«Учения «Восток-2022» показывают отражение исторического процесса противостояния Запада и Востока, в котором России, как срединному миру между ними, отведена геостратегическая функция регулирования, – рассказал «Газете.Ru» историк, генерал-полковник запаса Леонид Ивашов. – Цель таких учений не напугать кого-то, а показать своим союзникам, что они не остались в изоляции. Найти варианты совместного сотрудничества с разными странами, доказать, что они не сателлиты какой-то сверхдержавы, а партнеры, которые могут обеспечить собственную безопасность и решить внутренние проблемы мирным путем».

Стоит отметить, что в отличие от учений 2019 года, сейчас «Восток-2022» значительно расширился представительством армий иностранных государств. Среди участников – Алжир, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан. Это уже некая коалиция сил, которая откровенно не выступает на стороне России, но обозначает лояльную позицию по отношению к Москве своим содействием в учениях.

Известно, что Китай участвует в маневрах «Восток-2022» силами 2000 военнослужащих, 300 единиц наземной боевой техники, направлены 21 самолет и вертолет, а также три корабля. Схожие цифры участников от Индии и Белоруссии.

«В контексте спецоперации РФ на Украине – это яркая демонстрация того, что Путин не рассматривает Украину как точку приложения максимальных военных усилий. Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация его не напрягает, – рассказал «Газете.Ru» военный политолог Александр Зимовский. – Проще говоря, показывает, что Москва справляется на этом направлении с коллективно воюющим против нее на Украине Западом без особого усилия.

Что касается участия в маневрах стран, которые друг с другом находятся в разного уровня напряженности, скажем, Индия – Китай или Азербайджан – Армения, то и для них, в первую очередь, это возможность и себя показать, и людей посмотреть. И не через прицел, а через партнерство.

Москва таким образом объединяет злейших врагов».

В целом, маневры «Восток-2022» это такая площадка, где каждый участник может показать, что обладает внешнеполитической субъектностью, отмечает политолог. «Это выгодно отличает нас от Вашингтона, у которого нет союзников, а есть вассалы», – считает Зимовский.