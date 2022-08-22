«Люди теряют все»: мэр Авдеевки выступил за принудительную эвакуацию

Подконтрольный Киеву мэр Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что поддерживает идею принудительной эвакуации жителей города. Он также «не отрицает», что некоторые из них ждут прихода российских войск.

«Провел бы принудительную эвакуацию»

Виталий Барабаш дал интервью Politico, в котором рассказал, что может ждать прифронтовую Авдеевку. Хотя он уговаривал жителей города уехать с конца февраля, согласно его данным, около 2500 человек, в том числе около 80 детей, – около 10% населения муниципалитета – до сих пор прячутся от обстрелов в подвалах без вентиляции, освещения и отопления.

«Я бы даже провел принудительную эвакуацию таких сообществ, как наше. Состояние войны подразумевает ограничения прав — это война. Это не должно доходить до сумасшедших пределов, но в определенной степени вы должны принимать решения за людей. Особенно там, где речь идет о детях», — сказал Барабаш изданию.

По его мнению, «неправильно», что тем временем государственные служащие, солдаты и волонтеры «рискуют своей жизнью», оказывая помощь людям, «у которых есть возможность уехать в другое место». Градоначальник отметил, что у него «были споры по этому поводу с избирателями».

«Мне тоже надо ходить и уговаривать людей, а у меня трое детей, и, если со мной что-то случится, что будут делать мои дети?» — возмутился мэр Авдеевки.

Он считает, что чем дольше люди живут, будучи отрезанными от мира в бомбоубежищах, тем сложнее им решиться на выезд.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или говорят, что они пережили 2014-15 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — заключил Барабаш.

«Непонятно, откуда возьмутся средства»

Журналисты Politico также пообщались с людьми, столкнувшимися со сложностями при эвакуации. Так, пастор Олег Ткаченко заявил изданию, что люди, покидающие свои дома, не застрахованы от грабежей, «теряют все». По его словам, он «сам от этого пострадал».

«На Украине нет механизма оценки стоимости утраченного или разграбленного имущества и бизнеса, не говоря уже о предоставлении компенсаций. (Вице-премьер Ирина – «Газета.Ru») Верещук обещает, что бесплатное жилье будет предоставляться как минимум до этой зимы, а пенсии и другие выплаты по-прежнему будут. Но непонятно, откуда возьмутся средства», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что «в почти безлюдных городах-призраках» ДНР многие «действительно чувствуют себя брошенными и возмущаются» при попытках их переселить. Хотя некоторые здания не пострадали, в них нет ни воды, ни газа, поэтому местные жители «подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать».

Многие также надеются, что боевые действия обойдут их дома стороной.

«Украинское правительство <…> начинает проводить то, что оно называет «принудительной эвакуацией» из наиболее спорных частей страны <…> Киев предпринимает то, что вице-премьер Ирина Верещук назвала «крупнейшим перемещением людей в истории независимого украинского государства». Не имея возможности обеспечить безопасность или основные услуги для почти 750 000 человек в районах, где бои идут наиболее ожесточенно, правительство теперь настаивает на том, чтобы они переехали», — говорится в статье.

Всего, согласно данным издания, более 12 миллионов украинцев были перемещены после 24 февраля, большинство из них внутри страны. Правительство заявляет, что ожидает эвакуации еще 220 тысяч человек из ДНР до наступления зимы. А Верещук заявила, что приказ об эвакуации будет распространен еще на 500 тысяч жителей районов, взятых под контроль Россией. Среди них – население Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Наступление на Авдеевку

Согласно открытым источникам, Авдеевка находится к северу от Донецка и входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, сейчас он подконтролен украинским войскам.

Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в населенном пункте расположен Авдеевский коксохимический завод (занимается переработкой природного топлива, главным образом каменного угля, в кокс – твердое топливо для доменных печей, выплавляющих чугун, — и другие ценные продукты), одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.

В настоящее время Россия и ее союзники наступают на Авдеевку. Прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. 18 августа в Минобороны России сообщили, что авиация РФ разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», — рассказали в оборонном ведомстве.

В тот же день командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь сообщил РИА «Новости», что подразделения Донецкой народной республики при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую ВСУ использовали как наблюдательный пункт и огневую точку.

«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты «Бутовка». Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», — рассказал он.