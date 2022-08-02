«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»

В России сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Сейчас они находится в стадии реформирования. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась, как будут выглядеть ВДВ в будущем.

Опыт локальных конфликтов последних лет показал, что ВДВ испытают потребность в более тяжелом вооружении, с большей мощностью и бронированием.

«Вопрос о вооружении у десантников назрел давно, еще со времен Афганистана и чеченских кампаний. Практически вся боевая техника десантных войск была ориентирована на возможность ее десантирования парашютным способом, где вес играл значение в ущерб бронированию и калибру. Боевая машина десанта весит около семи тонн, а боевая машина пехоты в два раза больше, свыше тринадцати тонн, что делает БМП более защищенной в бою. Максимальный калибр артиллерийских установок ВДВ ограничен 122-мм, в то время как армейская артиллерия располагает орудиями калибра 152-мм, которые более дальнобойны и результативны», – рассказал «Газете.Ru» бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак.

Генерал напомнил, что во время войны в Афганистане (1979-1989 годы) десантные части – 103-я дивизия и 345-й полк – использовали сухопутные БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80. Десантникам передавались танки Т-64, реактивные установки залпового огня «Град», САУ «Гвоздика», «Акация» и «Пион». Это оружие позволяло эффективно поддерживать боевые операции в горах и в пустынной местности, обеспечивать мощную огневую поддержку.

После завершения афганской кампании ВДВ опять вернулись к использованию боевой техники, позволяющей использовать ее для десантирования, но проигрывающей в мощности.

«Собственно преобразования в ВДВ уже начались несколько лет назад, десантные войска становятся в большей степени аэромобильными, парашютные десанты используются разве что в ходе учений. ВДВ укрепляют именно тяжелыми вооружениями, танки уже не экзотика, равно как и крупнокалиберная артиллерия. Усиливается именно потенциал десантных дивизий, которые по численности сопоставимы с сухопутными, но проигрывают по технике. Парашютный способ десантирования отойдет на задний план и будет прерогативой спецподразделений для разведки и диверсионных действий», – сообщил «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Сейчас в составе ВДВ имеются две воздушно-десантные и две десантно-штурмовые дивизии, четыре десантно-штурмовые бригады, отдельная бригада спецназначения, ещё ряд вспомогательных и учебных частей.

«Самолетов военно-транспортной авиации, способных к десантированию парашютистов ВДВ. немного. В составе ВКС насчитывается около 120 Ил-76 (еще около ста находится на консервации). Если вспомнить учения 2021 года в Крыму, когда было десантировано почти 2,5 тысяч человек, где с самолетов совершили массовые прыжки десантники, то в них было задействовано 40-45 военно-транспортных самолетов. Если собрать в воздушную группировку все Ил-76, их хватит на десантирование двух парашютно-десантных полков со штатным комплектом вооружения и военной техники. Последующая высадка десанта, с возвратом самолетов на аэродромы базирования, может быть проблематичной из-за воздействия авиации и средств ПВО противника в районе боевых действий. В большинстве случаев десанту парашют, по большому счету, больше не нужен. Это теперь лишний предмет», – считает член Коллеги Военных экспертов Сергей Белоусов.

Эксперт обратил внимание, что в наиболее известной 82-й десантной дивизии США парашютные прыжки проводятся крайне редко. Из известного – американские солдаты участвовали в высадке десанта в Афганистане в 2018 году. Но это была не оперативно-тактическая операция, а действия группы разведки численностью в несколько десятков человек. В большинстве случаев американские десантники действуют как усиленные штурмовые пехотные части.

Генерал Шпак, в свою очередь, считает, что «было бы целесообразным оставить в составе ВДВ по одному парашютно-десантному полку на дивизию».

«Именно на случай применения десантирования парашютным способом, если такой потребуется в боевой обстановке.

Остальные части нужно «утяжелить» техникой, добавить, как планировалось, собственную военно-транспортную авиацию, расширить состав вертолетных эскадрилий, что будет соответствовать требованиям оперативного реагирования и статусу резерва главнокомандующего.

От себя добавлю – при этом парашютную подготовку необходимо сохранить для всех без исключения военнослужащих ВДВ, без этого десант – не десант», – заключил Шпак.