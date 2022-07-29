Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле СИЗО в Еленовке из HIMARS

В ночь на пятницу был нанесен удар по Еленовке, расположенной между Донецком и Волновахой. Под огонь попал следственный изолятор республики, в котором содержались военнопленные украинские военнослужащие. В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что погибли 53 человека, еще 75 получили ранения. Москва и Донецкая народная республика обвинили в обстреле ВСУ, в Киеве заявили о своей непричастности.

Позиция России и ДНР

О ночном обстреле Еленовки утром в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Согласно его данным, повреждения получило здание исправительной колонии №120.

В Минобороны России также подтвердили факт обстрела. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что удар по колонии был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS и обвинил в произошедшем украинских военных.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», — сказал Конашенков.

Тогда он сообщил о 40 погибших и 75 раненых украинцах. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. В Минобороны считают, что изолятор был обстрелян, чтобы запугать украинских военнослужащих, которые хотят сложить оружие.

Глава ДНР Денис Пушилин также обвинил в обстреле Еленовки ВСУ и назвал случившееся провокацией.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности «Азова», которые начали давать показания», — заявил он в эфире Первого канала.

Вскоре в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество погибших возросло до 53 человек.

«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», — говорится в сообщении.

В штабе предположили, что украинские власти специально нанесли удар по СИЗО, чтобы «замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса».

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке.

«После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», — считает он.

В Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 356-й статьей — применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

«По имеющимся данным, украинской стороной для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона «Азов», были применены снаряды американской системы залпового огня HIMARS. В результате несколько десятков человек погибло, точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Киеве в свою очередь заявили, что ВСУ «не наносили ракетных и артиллерийских ударов по Еленовке», обвинив в обстреле Москву. В сообщении Генштаба ВСУ утверждается, что удар был нанесен, чтобы «обвинить Украину в совершении «военных преступлений».