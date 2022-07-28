«Это дискредитация Пентагона». Почему американцы не поставляют ВСУ дроны MQ-1C Gray Eagle

США отказывают Украине в поставках БЛА MQ-1C Gray Eagle. В американских медиа высказывается версия, что Пентагон боится попадания технологий этих дронов в руки Москвы. Чего на самом деле опасаются американцы – в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В Пентагоне опасаются, что MQ-1C Gray Eagle могут попасть в руки российских специалистов, а это приведет к утрате критических технологий. «Чиновники военного ведомства всерьез опасаются, что русские скопируют этот беспилотник целиком или его узлы, если сумеют сбить и захватить», – отмечает портал Defence News со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

Тяжелый ударный БЛА MQ-1C Gray Eagle — это модернизированная версия MQ-1B Predator разработки компании General Atomics. «Серый орел» комплектуется дизельным двигателем и способен находиться в воздухе до 30 часов.

Аппарат может быть вооружен ракетами с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением типа AGM-114 Hellfire («Адское пламя»), четырьмя планирующими высокоточными бомбами с лазерной головкой наведения GBU-44/B Viper Strike («Укус гадюки») для удара по наземным целям, или восемью зенитными управляемыми ракетами AIM-92 Stinger («Жало») для парирования воздушных угроз.

Пока переговоры о возможной поставке Украине MQ-1C Gray Eagle не привели к какому-либо конкретному результату.

С одной стороны, американская сторона может и окончательно отказать в передаче подобного вооружения, вполне справедливо опасаясь утраты критических технологий.

С другой стороны, попади такой аппарат в руки российских специалистов, его не смогут скопировать и запустить в серию одномоментно. К примеру, за короткий промежуток времени создать копию однорядного четырехцилиндрового дизельного агрегата Thielert Centurion, которым комплектуется «Серый орел», вряд ли возможно. Для этого надо перестраивать практически всю двигателестроительную отрасль страны.

В полном объеме это относится к бортовому радиоэлектронному оборудованию MQ-1C Gray Eagle – БРЛС AN/ZPY-1 STARIite и оптико-электронной системе АN/AAS-53.

Безусловно, если бы подобный аппарат оказался в руках российских оборонщиков, это позволило бы детально разобраться и изучить многие инженерно-технические решения, которые нашли применение в этом аппарате. Но не меньше, а, может быть, даже и больше в Пентагоне опасаются, что гипотетическое боевое применение беспилотного летательного аппарата MQ-1C Gray Eagle на Украине может привести к дискредитации этого типа вооружения и Пентагона. Успешно бомбят они только беззащитных.

Дело в том, что БЛА подобного класса показали себя с самой лучшей стороны лишь при ведении боевых действий с иррегулярными формированиями, не имеющими на вооружении зенитных ракетных систем и комплексов, а также истребительной авиации. Так было в Афганистане, Ливии, Иране.

В лучшем случае повстанцы, боевики и партизаны могли в этих боях противопоставить тяжелым ударным БЛА малокалиберную зенитную артиллерию. MQ-1C Gray Eagle и MQ-1B Predator, действуя с высот восемь и более тысяч метров, оставались абсолютно недосягаемыми для всех видов вооружения, которое есть в распоряжении таких отрядов. По большому счету, этим и объясняется высокая эффективность боевого применения ударных БЛА.

Однако совершенно по-другому будет выглядеть картина вооруженной борьбы, окажись БЛА типа MQ-1C Gray Eagle в воздушном пространстве, где действуют многофункциональные истребители и современные зенитные ракетные системы.

По сути дела, Gray Eagle представляет собой малоскоростной (250 км/час) и маломаневренный летательный аппарат с размахом крыльев в 17 м. Этот БЛА с его отражающей поверхностью даже при самом большом воображении не может считаться сложной целью для истребителей и зенитных ракетных комплексов.

Если MQ-1C Gray Eagle окажется в зоне поражения ЗРК типа Бук-М3/3 или С-300/400, то его уничтожит первая же ракета в очереди. Для пилотов самолетов типа Су-30СМ и Су-35, при условии выдачи точного целеуказания, уничтожение MQ-1C Gray Eagle вообще будет разновидностью начального упражнения курса боевой подготовки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).