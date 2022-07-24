Захарова: Россия уничтожила военный корабль и склад ракет Harpoon в порту Одессы

Россия нанесла удар по военному катеру в порту Одессы ракетами «Калибр», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российские военные атаковали портовую инфраструктуру. При этом МО РФ утверждает, что был уничтожен склад ракет Harpoon. Сообщения об ударе появились на следующий день после заключения в Стамбуле «зерновой сделки».

Удар Вооруженных сил России по морскому порту Одессы был нацелен на военный корабль ВМС Украины и склад ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские войска нанесли удар по военному катеру в одесском порту.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала чиновница в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в своем видеообращении заявил, что российские войска обстреляли одесский морской порт.

«Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений», — сказал он.

Удар Зеленский назвал «вопиющим российским варварством».

23 июля агентство Reuters со ссылкой на заявление ВСУ сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами ПВО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «решительно осуждает сегодняшний российский ракетный удар по порту украинской Одессы». По его словам, «спустя только 24 часа после подписания сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции РФ нарушила обязательства, возлагаемые на нее, атаковав порт, из которого должны были транспортироваться зерно и сельскохозяйственная продукция».

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские официальные лица заявили турецким властям о непричастности Москвы к ударам по порту Одессы.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, что они очень внимательно и подробно изучили вопрос», — сказал Акар.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку, напомнив о необходимости соблюдать условия «зернового соглашения», подписанного ранее ООН, Россией, Украиной и Турцией в Стамбуле. Согласно этому договору, одесский порт — один из трех портов, откуда будут вывозить украинское зерно.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в свою очередь говорила, что две из четырех выпущенных по порту ракет попали в объекты инфраструктуры, зернохранилище при этом не пострадало.

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного.

Представители Турции, ООН и России также подписали зеркальное соглашение, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Между собой Россия и Украина соглашений не заключали.