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Армия

Силы ДНР, ЛНР и России отбили 255 населенных пунктов. Сводка военной операции

Минобороны: флот России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

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Военнослужащий батальона «Восток» Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, 21 мая 2022 года

Военнослужащий батальона «Восток» Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, 21 мая 2022 года

Алексей Куденко/РИА «Новости»
Войска Донецкой и Луганской народных республики вместе с российской армией отбили 255 населенных пунктов, заявили в ДНР. Продолжается наступление на Соледар. Российские военные ответным огнем подавили украинские позиции, с которых велся обстрел приграничных районов в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Второй день подряд ВСУ обстреливают ракетами мост через Днепр в Херсонской области. Сергей Шойгу поручил «жестко» сбивать украинские БПЛА. Ракетным ударом уничтожено до 200 резервистов ВМСУ. «Газета.Ru» собрала последние вести с фронта.

Идет наступление на Соледар

Войска Донецкой и Луганской народных республики вместе с российской армией за время спецоперации отбили у украинских военных 255 населенных пунктов. Об этом сообщает Штаб Территориальной обороны ДНР.

Союзные силы также заняли село Берестовое в 20 км от Соледара. На сам город продолжается наступление, его ведут по нескольким направлениям.

Минобороны РФ сообщало, что украинское командование насильно мобилизует местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.

Соледар находится в 20 км от Артемовска (Бахмута), крупного транспортного узла, подконтрольного Киеву.

200 резервистов уничтожены

Военно-морской флот России крылатыми ракетами большой дальности за прошедшие сутки уничтожил свыше 200 военнослужащих в пункте подготовки резервистов для украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

Удар ракетами морского базирования был нанесен по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области.

В районе Усатово Одесской области ВКС России уничтожили пусковую установку американского ракетного комплекса «Harpoon».

Подавили позиции ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская артиллерия ответным огнем подавила позиции Вооруженных сил Украины, откуда велся обстрел приграничных территорий российского региона.

Старовойт отмечал, что обстрелян был также международный автомобильный пункт пропуска «Крупец».

«Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Он отметил, что повреждена была линия электропередач, без света остаются три населенных пункта. На место выехали ремонтники.

За последние два дня ВСУ обстреляли также погранпост поселка Черноземный и два раза — село Новые Юрковичи Брянской области. Огонь велся и по селу Ломаковка. 12 июля украинские минометчики выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В регионе действует желтый уровень антитеррористической опасности.

Обстрел моста через Днепр

Второй день подряд ВСУ обстреливают ракетами из РСЗО HIMARS мост через Днепр в Херсонской области.

Как заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, было выпущено по переправе 12 ракет, из них 11 попали в цель. Жертв и пострадавших нет.

«Мост очень сильно поврежден. Восстановлению подлежит, требует времени. Скорее всего, будем перекрывать движение. Он не рухнет, это невозможно, будет просто перекрыто движение», — сказал чиновник.

Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост через реку Днепр, длиной 1,3 км, соединяющий пригород Херсона Антоновку с городом Алешки на левом берегу.

Противодействие обстрелам

Российские военные должны «жестко пресекать» обстрелы населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки войск «Запад».

«<…> Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в сообщении МО РФ.

«Газета.Ru» следит за ходом военной операции на Украине в онлайн-трансляции.

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