«Магистр» нужен российской ПВО, чтобы не сбивать своих»

На вооружении российской армии в скором времени появятся новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами войсковой противовоздушной обороны «Магистр-СВ». «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась в особенностях работы этого комплекса.

«Магистр-СВ» – это мобильные системы ПВО, которые работают в непосредственной близости от позиций соприкосновения с противником и вычисляют воздушные цели на уровне «батальон-полк». Комплексы уже прошли госиспытания, поставлены на базу шасси БМП-3 и начнут поступать в войска в 2023 году, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Сама по себе суть предназначения комплекса «Магистр-СВ» достаточно проста – это разведчик воздушных целей, их распознания и последующего наведения на них огневых средств ПВО малой дальности. Из интересных особенностей можно отметить, что разработчики, а это предприятие «Рубин», которое входит в холдинг «Росэлектроника», создали специально для «Магистра» базу данных оптических характеристик различных воздушных целей. То есть, грубо говоря, комплекс не спутает украинский Spectator с российским БЛА «Орион-10» и четко выдаст координаты на поражение конкретной цели», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник ПВО в отставке Валерий Коваль.

Войсковая ПВО России располагает обширным спектром радиолокационных станций и автоматизированных средств управления, позволяющих обеспечивать работу зенитных ракетных систем. Это системы дальнего перехвата, к которым относятся комплексы линейки С-300 и С-400, так и среднего – это, прежде всего, комплекс «Бук».

ЗРК Тор-М2, Тор-М1-2, ПЗРК Стрела-10М4 и «Верба» составляют основу вооружений ПВО малой дальности, которая работает на расстоянии от 10 до 30 км.

«Система подобная «Магистру» уже давно напрашивалась для появления в войсках. Например, в ПЗРК той же «Стрелы» заложена система опознания «свой-чужой», но стрелок вначале визуально производит выстрел по воздушной цели и лишь потом ракета уходит в сторону, когда уже вышла на угол атаки. Новый комплекс, насколько видно по его характеристикам, не только даст точные координаты воздушной цели, но и определит ее принадлежность. Это в большей степени актуально для переносных зенитных ракетных средств. Комплекс «Магистр» нужен российской ПВО, чтобы не сбивать своих», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ», по информации из открытых источников, использует внешние и встроенные средства разведки и координации противовоздушного боя. В состав комплекса, сообщает пресс-служба НПП «Рубин», входит «уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознания и сопровождения воздушных целей».

«Комплекс «Магистр-СВ» совмещает возможности локального обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, присущих дальним радиолокационным системам сопровождения. Реализованная в нем архитектура построения опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения в своем классе. Если говорить просто, то это самая быстрая система для тактического уровня», – уверен полковник Коваль.

Генерал-лейтенант запаса, бывший командующий 58-й армии Анатолий Хрулев, в свою очередь, отметил, что комплекс главным образом нацелен на борьбу с беспилотниками.

«Комплекс «Магистр» не случайно разместили на базе бронированной техники, в данном случае на шасси БМП-3. Это говорит о том, что эта система будет использоваться в боевых порядках, фактически в зоне поражения стрелковым вооружением противника. Соответственно, сможет распознавать цели на дальности до 5-10 километров и вовремя предупреждать о них. Вероятно, что это будут малоскоростные вертолеты, а в первую очередь беспилотные средства, которые в ходе последних вооруженных конфликтов приобрели особое значение», – заключил генерал Хрулев.