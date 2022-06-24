ВС РФ блокировали с юга Лисичанск. Что сейчас происходит в Донбассе

Военнослужащие минометного взвода Народной милиции ЛНР подготавливают мины для ведения огня с позиций на передовой в районе села Крымское по позициям ВСУ в направлении Лисичанска в Луганской области

Российские войска блокировали с юга Лисичанск в Донбассе, прорвав оборону ВСУ. Кроме того, были вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР взяты Горское и Золотое. По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, завершен разгром в «Горском котле» окруженной группировки украинских сил. «Газета.Ru» разбиралась с ситуацией на фронте.

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил РФ блокировали с юга город Лисичанск в Донбассе. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — сообщил представитель МО.

Лисичанск – последний город на территории Луганской народной республики, подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соседний с ним Северодонецк почти полностью контролируется силами РФ и ЛНР.

По словам представителя Минобороны, за пять дней российские войска взяли 11 населенных пунктов. Среди них – крупные поселки Устиновка, Лоскутовка и Мирная Долина.

Кроме того, вместе с частями Народной милиции ЛНР российские войска заняли населенные пункты Горское и Золотое. Конашенков сообщил, что Южная группировка под командованием генерала армии Сергея Суровикина «завершила разгром окруженной группировки ВСУ» в так называемом «Горском котле».

«Были освобождены населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое. Сейчас там продолжается работа по определению и зачистке оставшихся боевиков, города полностью под контролем ЛНР, таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения», — сообщил в свою очередь официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, ВСУ практически отрезаны от путей снабжения, подхода войск, техники и эвакуации раненых.

Источник, близкий к НМ ЛНР сообщил ТАСС, что более 1 тысячи украинских военнослужащих ликвидированы под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым. Свыше 800 бойцов ВСУ сложили оружие и сдались в плен, среди них много раненых.

За последние два дня 41 военнослужащий ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе населенного пункта Горское, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, все украинские бойцы признались в некачественной укомплектованности подразделений и плохом обеспечении группировки, которая попала в «Горский котел».

«Также ВСУшники жалуются на бегство командиров и отсутствие связи с ними. Единственным шансом остаться в живых называют плен и призывают к этому своих сослуживцев», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинские военные, которые оказались в плену, подтверждают гуманное отношение к ним со стороны российских военнослужащих, им предоставляется питание, вода и необходимые медикаменты, добавили в российском военном ведомстве.

«Взятие под контроль Северодонецка российской армии означает ее выход на оперативный простор. Отсюда открывается прямой путь на Краматорск и даже на Харьков, в направлении которых и будет развиваться дальнейшее наступление. По моим данным, именно Харьков будет основной целью ВС РФ в ближайшее время. Это обусловлено не близостью расстояния, а тем, что украинская армия уже не в состоянии вести достойное сопротивление»,

– рассказывал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, который находится в Белгородской области.