«От них не спрячешься. Ракеты «Тулумбас» вскрывают любой бункер»

В списке высокоточных вооружений, применяемых авиацией ВКС в ходе спецоперации на Украине, Минобороны РФ назвало боеприпас С-13 «Тулумбас» – неуправляемой ракетой, мощность которой позволяет разбивать железобетонные укрытия. Внутри ракеты – 15 килограмм тротила. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась в особенностях авиационного снаряда.

Название «Тулумбас» ракета С-13 получила в честь ударного музыкального инструмента, представляющего собой разновидность литавр. С-13 имеет калибр 122-мм и способна наносить мощное поражение противнику на земле. Пробивная способность – 6 метров заглубленных укреплений и 1 метр железобетона.

Минобороны России продемонстрировало пуски «Тулумбасов» со штурмовиков Су-25 на предельно малых высотах. Судя по видео, ракеты ушли в сторону целей и успешно их поразили.

«Особенность ракет типа «Тулумбас» заключается именно в их мощности. Это такой бронебойный снаряд. При этом снаряд реактивный. Его калибр сопоставим с артиллерийским снарядом, но вот мощность гораздо выше. Он гарантированно уничтожает железобетонные укрытия», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Юрий Гаврилов.

Ракета была разработана в Институте прикладной физики в Новосибирске в 1978 году и выпускается АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова».

«Причина появления этой ракеты – анализ военных конфликтов в конце 1960-х и первой половине 1970-х годов XX века на Ближнем Востоке. Они продемонстрировали всему миру, что прежние подходы к вопросам базирования и маскировки самолетов на военных аэродромах ушли в прошлое.

На аэродромах появились железобетонные укрытия арочного типа, которые выдерживали попадания обычных фугасных и осколочно-фугасных авиабомб. Эти обстоятельства повлияли на разработку отечественных авиационных средств поражения. В частности, как раз на развитие 122-мм авиационных неуправляемых ракет семейства С-13.

Первая разработанная базовая ракета поступила на государственные испытания в 1979 году совместно с универсальным блоком орудий УБ-13», – объяснил «Газете.Ru» доктор военных наук Валентин Карпов.

Арочные укрытия показали свою высокую надежность, и командование НАТО начиная с 1975 года стало оборудовать все свои военные аэродромы именно такого типа укрытиями. Таким образом, первоначально С-13 предназначались для атак на аэродромы альянса.

Валентин Карпов добавил, что эти ракеты были разработаны относительно давно, но до настоящего времени они активно не применялись. Их ограниченным образом использовали во время войны в Афганистане, были отмечены отдельные случаи их применения во время двух чеченских компаний, когда требовалось уничтожить подземные пункты боевиков.

«У каждого оружия, у каждого боеприпаса есть свое предназначение. «Тулумбас» не обычная ракета, у нее большая поражающая способность, соответственно, и применение особенное – по точечным целям, с максимальным эффектом мощности. Огромное значение имеют данные разведки, чтобы поразить именно ту цель, которая является приоритетной. Где-то можно отработать ПТУРами, где-то задействовать гиперзвуковые «Кинжалы», а здесь, как видно, эффективными оказались «Тулубасы», – сообщил «Газете.Ru» генерал-майор в отставке Владимир Попов.

У ракеты С-13 есть ряд модификаций. Во время операции на Украине использовалась последняя из них – С-130ФС-1 (осколочно-фугасная). Применение было продемонстрировано с штурмовиков Су-25. Эти ракеты могут также использовать истребители Су-30СМ и ударные вертолеты.

«С-13 универсальное оружие. Теоретически их можно поставить на любой самолет и вертолет. При этом от них не спрячешься. Эта ракеты вскрывают любой бункер. Другое дело, что С-13 не обладают большой дальностью. В зависимости от модификации она может составлять от 2 до 5 км. Поэтому боевая машина, которая их использует, должна подойти очень близко к цели. Это требует от летчиков очень высокого уровня мастерства», – объяснил Карпов.