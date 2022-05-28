«Охрана границы в России сегодня напоминает компьютерную игру»

28 мая – день Пограничной службы ФСБ России. В последнее годы на вооружение пограничников поступает новая техника. Какая именно и как ее используют – в материале «Газеты.Ru».

Из 61 тыс. км границы России 2/3 приходится на морской участок. Поэтому береговая охрана (БОХР) является ключевой составляющей Пограничной службы, которая контролирует Северный и Тихий океаны, Черное, Балтийское и Каспийское моря, реку Амур и Псковско-Чудское озеро. Только в прошлом году на вооружение подразделений береговой охраны поступило более 40 единиц корабельного состава.

«В линейке пограничных сторожевиков следует особо отметить корабли первого ранга проекта 22100 «Океан», которые начали поступать на вооружение с 2017 года. Подобных кораблей ледового класса ранее не строили. Они способны обеспечивать длительное автономное патрулирование в арктических широтах», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга Константин Путеев.

Проект «Океан» был разработан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» (ЦМКБ) специально для нужд БОХР. Ранее корабли для береговой охраны представляли из себя лишь адаптированные варианты кораблей ВМФ России.

«В конструкцию заложены возможности ледового хода – корабль способен самостоятельно преодолевать участки, где ледовая поверхность составляет 70-80 см.

Согласно техзаданию, корабли будут эксплуатироваться на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, но при необходимости они способны работать и в тропических водах. Основное предназначение кораблей – патрулирование и охрана российской морской границы, обеспечение экономических интересов РФ на море, контроль экономической зоны и вылова рыбы.

Но корабль может принимать участие в поисковых и спасательных операциях, оказывать помощь в тушении пожаров», – рассказал Путеев.

Погранслужба располагает собственной авиацией, которая насчитывает более 80 патрульных и транспортных самолетов, а также около 200 вертолетов. Из новых — это легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т.

«Это универсальный вертолет. Очень небольшой, но при этом достаточно мощный. На машине установлены два газотурбинных двигателя. Сейчас это французские двигатели Arrius 2G1, но в 2023 году их заменят на отечественные двигатели ВК-650В, которые уже проходят инженерные испытания. Крейсерская скорость полета Ка-226Т составляет 220 км/в час, а взлетная масса достигает 3600 кг. Благодаря относительной компактности, Ка-226Т может сесть практически в любом месте. Это очень важно для задач, которые решают пограничники», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Очень активно Пограничная служба сегодня эксплуатирует беспилотные летательные аппараты. Главным образом пограничники используют аппараты семейства Zala, которые производятся в Ижевске.

«Это целая линейка БЛА. Как самолетного, так и вертолетного типа. Все комплексы имеют ударопрочный корпус, систему навигации и связи. Изображение с беспилотников передается на экран компьютера дежурного. Сами комплексы барражирует в воздухе более четырех-шести часов. За это время БЛА способен облететь и отсканировать участок в 20-30 км границы более десятка раз. После того как запас хода кончается, запускают следующий беспилотник. Так они сменяют друг друга, и участок границы находится под перманентным контролем», – рассказал военный эксперт, кандидат технических наук, полковник запаса Сергей Банченко.

Также для пограничного контроля используется система «Рубикон», которая заменяет традиционные заграждения с колючей проволокой.

«Это система датчиков, расположенных на контрольно-следовой полосе. Они позволяют в режиме реального времени определить направление движения, скорость и маршрут нарушителя границы. При подобных параметрах легко отличить животное от человека.

Это информация также поступает на компьютер дежурного, который все решения принимает дистанционно. Охрана границы сегодня напоминает компьютерную игру. При этом «Рубикон» может работать в полностью автоматическом режиме. Самостоятельно решать, какой объект на основании сигнала от «Рубикона» требует дополнительного исследования. И если требует, то в этот район дополнительно отправлять беспилотник.

Таким образом, сегодня роботы и искусственный интеллект помогают охранять госграницу», – резюмировал Банченко.