«Оборона украинских формирований посыпалась»: посол ЛНР рассказал о продвижении войск

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о взломе Светлодарской дуги. По его мнению, украинская оборона посыпалась. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине были взяты под контроль 219 населенных пунктов. Мирошник также рекомендовал жителям Северодонецка и Лисичанска не покидать убежища, опасаясь провокаций ВСУ.

«Оборона посыпалась»

Мирошник написал в своем Telegram-канале, что часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск взята под огневой контроль. Перемещение по нему «украинских формирований практически невозможно».

«Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», — написал посол.

По его словам, в этих городах скопления жителей стали опасными, так как по любой группе людей «может быть нанесен удар». Мирошник считает, что для ВСУ местные жители «чужие и лишь мишень для нанесения болевых ударов».

«По цеху на территории Северодонецкого Азота был выстрел со стороны Лисичанска от поворота Мельникова. По данным местных жителей, в результате — четверо мирных погибли и трое находятся в тяжелом состоянии. Дождались, когда люди соберутся, и нанесли туда удар», — рассказал дипломат.

Он добавил, что идет штурм Горского и Золотого. Военные ЛНР с союзниками продвигаются в сторону Малорязанцево и Волчеяровки.

«После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась», — считает Мирошник.

Ранее помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселев заявил, что порядка 15–16 тысяч украинских военнослужащих и наемников попали в «котел» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике.

219 населенных пунктов

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Луганской народной республики также взяли под контроль поселок Тошковка.

«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение», — сказал Филипоненко на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Он добавил, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Официальный представитель Народной милиции ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку.

Согласно данным Филипоненко, за минувшие сутки солдаты ЛНР уничтожили танк, восемь бронетранспортеров противника, семь единиц автомобильной техники и 27 человек ВСУ.

Народная милиция республики закидывает позиции ВСУ листовками с призывом сложить оружие. Военные ЛНР взяли под контроль Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковку.

Согласно информации РИА «Новости», Луганское — достаточно крупное село в окрестностях занятого накануне Светлодарска на территории ДНР. Кроме того, это важный пункт в наступлении на Артемовск (ныне Бахмут), которое развивает Народная милиция ЛНР.

Филипоненко также напомнил, что военные комиссариаты Республики продолжают работу в штатном режиме и каждый желающий вступить в ряды Народной милиции ЛНР может в них обратиться.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что с начала военной спецоперации на Украине группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль 219 населенных пунктов.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на севере ДНР 28 населенных пунктов можно считать взятыми под контроль. Он добавил, что идет активная фаза освобождения города Красный Лиман.

«Подразделения РФ совместно с народными милициями ДНР и ЛНР зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — сказал он агентству «Интерфакс».

А официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что силы республики не планируют заходить в Авдеевку. При этом он отметил, что планируется перекрыть логистические пути украинских сил в городе, после чего начать переговоры.