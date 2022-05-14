«Украина рассчитывает на иностранную помощь». Зачем Киев штурмует крошечный остров в Черном море

Власти Украины продолжают предпринимать попытки вернуть остров Змеиный в Черном море, который был занят российской армией в ходе специальной военной операции. О стратегическом значении острова – в материале «Газеты.Ru».

Российская армия заняла остров Змеиный в первые дни проведения специальной военной операции на Украине. Гарнизон, состоящий в основном из украинских пограничников, после предупредительного огня кораблей российского флота предпочел сдаться. При этом, по данным украинских СМИ, за несколько дней до этого часть военнослужащих была эвакуирована.

Украинские пограничники имели на острове радиолокационную станцию «Буревестник-1» с дальностью обнаружения крупных морских судов в 40 морских милях (чуть более 74 км). Это оборудование позволяло им наблюдать как за морем, так и за устьем Дуная – до побережья Румынии от Змеиного 35-40 километров. Остров очень небольшой. Его территория составляет всего 20 гектаров (для сравнения, площадь московского Кремля – 27,5 гектаров).

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что Киев предпринял попытку захвата острова в канун 9 мая, и она якобы «закончилась катастрофой для ВСУ».

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – заявили в российском военном ведомстве.

Неудачу при попытке возвращения Змеиного признали в Киеве. Более того, там не исключают нового штурма в будущем.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) ВСУ Кирилл Буданов заявил, что «Украину категорически не устраивает положение дел, когда остров Змеиный не контролируется нами». Объясняет он это тем, что речь идет о «стратегически важном пункте, который открывает Украине торговые морские пути и предоставляет дополнительные возможности для поставок вооружения с Запада».

«Остров Змеиный это в первую очередь хороший наблюдательный пункт. В советские времена здесь размещалась радиолокационная рота войск противовоздушной обороны и специальный отряд береговой системы наблюдения ВМФ, которые были оснащены новейшими средствами радиолокационного наблюдения, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Виктор Макаров. – В их задачу входило прикрытие подходов к Одессе со стороны моря и контроль воздушного пространства в этом регионе. Следили за активностью НАТО. Потом Змеиный, образно говоря, смотрел в другую сторону, и украинские военные обеспечивали уже интересы Североатлантического альянса».

Эксперт считает, что на Змеином теоретически возможно разместить российские станции радиолокационного наблюдения.

«Они будут отслеживать небо Румынии, которое используется как транспортный коридор для поставок иностранных вооружений Украине. Следить за прибрежной и морской обстановкой и фактически закрывать водный путь в направлении Одессы», – рассказал Макаров. При этом он отдельно отметил, что такое размещение «достаточно рискованно из-за попыток Украины постоянно атаковать остров».

Летом 2021 года президент Зеленский посетил остров, откуда руководил учениями украинского флота.

«На этом острове нельзя сконцентрировать сколько-нибудь значимые силы как по технике, так и личному составу, нельзя обустроить склады с боеприпасами. На острове нет аэродрома, приземляться могут лишь вертолеты, для больших кораблей нет причалов. А вот как наблюдательный и штабной пункт близ Одессы и побережья Румынии он вполне подойдет, дроны-разведчики опять же отсюда можно использовать», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт добавил, что стратегическое значение Змеиного именно в его местоположении.

«Это ключ к речным воротам юго-восточной части Европы – близость к дельте Дуная позволяет блокировать проход судов, которые используют эту реку. Поэтому Украина будет всячески стараться вернуть контроль над Змеиным и будет рассчитывать на иностранную военную помощь. Сомневаюсь, что армии НАТО поддержат Киев именно с использованием своих армий, но вот поставки вооружений наверняка Запад увеличит»,

– резюмировал Шурыгин.