«Белорусская армия не создавалась для наступления»

Армия Белоруссии приведена в состояние повышенной боевой готовности. В Минске утверждают, что это ответ на учения НАТО «Защитник Европы-2022», которые проходят на территории Польши, Литвы и Латвии. Также в Минобороны Белоруссии заявили о развертывании Сил специальных операций (ССО) на границе с Украиной. «Газета.Ru» выясняла, что такое белорусские ССО и что значит их развертывание.

На проводимые военные учения НАТО у своих границ Белоруссия традиционно реагирует ответными мерами — выводит на полигоны свои войска, демонстрируя готовность к противодействию возможным угрозам. Нынешний второй этап внезапной проверки войск, о котором заявил глава Минобороны Виктор Хренин, связан с маневрами НАТО «Защитник Европы-2022», в которых участвуют 18 тыс. военнослужащих стран-членов альянса, в том числе и США. На этом направлении выдвинуты батальонно-тактические группы, усиленные подразделениями ПВО, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование.

Параллельно Белоруссия развернула на границе с Украиной (протяженность 1084 км) так называемые Силы специальных операций. «С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении. Подразделения Сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — сообщил начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич.

Силы специальных операций белорусской армии включают в себя наиболее боеспособные части. В них входят 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Брест), 103-я отдельная воздушно-десантная бригада (Витебск), 5-я отдельная бригада специального назначения (Марьина Горка в Минской области). Это боевая основа, есть также 742-й полевой узел связи, 91-й батальон охраны и подразделения для выполнения задач особой важности.

«Боевой потенциал Сил специальных операций в Белоруссии представляется крайне высоким, — рассказал «Газете.Ru» экс-командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. — Их основу составляют именно десантные части, где сохранились все лучшие традиции еще советских времен. Сказывается и опыт совместных военных учений в рамках Союзного государства, где отрабатываются задачи различного характера, в которых вырабатываются слаженные действия российских и белорусских подразделений. Это очень мощный и боеспособный армейский кулак, который может выполнять как задачи специального назначения, так и вести общевойсковой бой с применением разных типов военной техники».

Генерал Шпак также отметил, что белорусские военные внимательно изучают опыт проведения российской спецоперации на Украине и корректируют в соответствии с ним все свои действия.

«Один из главных уроков — мгновенное задействование в боестолкновениях тяжелой военной техники, танков и артиллерии. Важное значение имеет и поддержка с воздуха. Российские ВДВ успешно применяют подобную тактику, белорусские подразделения спецназа тоже взяли такую тактику на вооружение. Развертывание происходит одновременно с выдвижением техники на передовые позиции», — добавил Шпак.

При этом экс-командующий ВДВ уверен, что цель развертывания состоит не в планировании наступления, а в том, чтобы «купировать возможные провокации со стороны Киева».

Всего Силы специальных операций насчитывают более 6000 человек, которые оснащены самой совершенной техникой, в том числе российского производства — бронеавтомобилями «Тигр», «Богатырь», «Кайман», БТР-80А.

На вооружении бригад ССО имеются также собственные артиллерийские дивизионы и зенитные ракетно-артиллерийские батареи. Для десантирования могут использоваться военно-транспортные самолеты Ил-76, которых всего два (плюс еще 4 гражданских, которые пригодны для использования в военных целях), четыре Ан-26 и вертолеты Ми-8 (в том числе новые российские Ми-8МТБ) в количестве 20 единиц.

«Во всякой военной операции главное — выдержать первый удар. Белорусская армия способна самостоятельно дать отпор почти любому противнику. Но при том условии, что на нее не навалится вся мощь НАТО с поддержкой США. В такой ситуации без поддержки России будет сложно держать оборону даже с задействованием своих лучших и боеспособных подразделений», — рассказал «Газете.Ru» экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев

Армия Белоруссии относительно невелика по численности — немногим более 70 тыс. человек, из которых около 10 тыс. военнослужащих срочной службы, остальные, в том числе офицеры, служат по контракту.

«Белорусская армия не создавалась для наступательных операций. Для республики, которая свою военную политику рассматривает исключительно как оборонительную, этого вполне достаточно, при этом потенциал резерва позволяет в считанные дни мобилизовать до 500 тысяч (в том числе 120 тысяч из состава войск территориальной обороны) подготовленных и обученных военнослужащих запаса. Белоруссия располагает порядка 1600 танков (эксплуатируются более 600, остальные на хранении), 2500 бронемашин (действующих 886 БМП и 192 БТР), 1500 артиллерийских систем. Минск подготовил отлично действующий мобилизационный механизм на случай кризиса», — резюмировал член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.