«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром»

Представитель Министерства обороны США сообщил, что «значительное число Switchblade уже сейчас находится на Украине». «Пройдет не так много времени, прежде чем остальные тоже окажутся в этой стране», — заявил он.

В начале апреля Пентагон анонсировал отправку на Украину партии из 100 беспилотников Switchblade производства американской компании AeroVironment.

Дроны-камикадзе Switchblade созданы для морской пехоты США в 2011 году. Существует два варианта: Switchblade-300 и Switchblade-600. Запуск дрона осуществляется минометным способом — он отстреливается как мина, в воздухе разворачивает крылья, запускает мотор и летит со скоростью 160 км/ч в район цели. Продолжительность полета 40 минут, дальность действия — 40 км.

По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, Switchblade-300 — маленький аппарат, похожий на детскую игрушку — весит 2,5 кг, из которых 1 кг — боевая часть. «Это вроде маленькой гранаты из гранатомета. Такой боеприпас не представляет никакой угрозы для танка, для другой бронированной техники — тоже, только для открытой живой силы», — объяснил Сивков.

«Switchblade-600 — посерьезней. Точных данных о его размерах нет, но если полагать, что речь идет о пробивании брони техники сверху, значит боевая часть должна быть минимум 5 кг, соответственно, общий вес должен быть не менее 20 кг», — считает Сивков.

Эксперт отметил, что эти дроны могут работать как в автономном режиме, так и управляться оператором. «В автономном режиме дрон отправляется в назначенный район и падает, как обычная ракета. Но Switchblade-300 маленький, у него нет системы распознавания целей, поэтому он может и не решить успешно задачу — просто упасть на пустое место и взорваться. Если дрон управляется оператором, то переносными средствами РЭБ глушится его канал связи», — сказал Сивков.

В октябре 2021 года на американском экспертном портале Military Watch вышла статья о возможностях боевого применения Switchblade. «Комплекс давно принят на вооружение, его поставляли в Великобританию. Известно, что комплекс использовался в Афганистане, но никаких отчетов о его использовании в публичном пространстве не было. Это наводит на подозрения, что эффект не был впечатляющим», — отмечалось в публикации Military Watch.

Алексей Леонков, в свою очередь, считает, что назвать дроны-камикадзе Switchblade эффективными для массового использования нельзя.

«Это точечное оружие, которое применяется по одиночным целям. Ими возможно уничтожить автомобильную технику, легкобронированную. Тяжелобронированную — нет. Российские танки имеют активную динамическую защиту, и пробить ее, а потом броню танка таким боеприпасом практически невозможно. Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Это не то оружие, которое может изменить баланс сил. Но его поставки можно считать удачным пиаром. Мол, мы помогаем», — заявил эксперт.

По прогнозу Леонкова, Switchblade ждет на Украине та же судьба, что и Bayraktar TB2.

«Турецкие БЛА не помогли ВСУ, миф о них как о супербеспилотниках развеялся, теперь дело за американскими барражирующими боеприпасами. Их отлично ловят наши зенитные ракетные системы, ПЗРК, зенитные ракетные комплексы ближнего действия — обнаруживают и могут уничтожать. Как только такие боеприпасы засветятся, они будут ликвидированы», — убежден эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что дроны «потенциально могут доставить беспокойство российским военным».

«Дело в том, что российская армия уничтожила много военной техники Украины. ВСУ надо сейчас как-то противопоставить свои возможности российским. Сделать это оперативно. С такими дронами они будут иметь определенные возможности. Они опасны для нашей легкой техники. При этом нужно понимать, что размер этих аппаратов позволяет украинским военным их легко переносить и применять», — рассказал «Газете.Ru» Литовкин.