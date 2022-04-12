«Миф окончательно лопнул». На Bayraktar поставил точку «Штиль»

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник Bayraktar TB2 из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Штиль» у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, что такое «Штиль» и как он работает.

По данным Минобороны, ЗРК «Штиль» произвел пуск двух ракет и уничтожил «Байрактар», который занимался разведкой действий российских кораблей и боевой техники в Крыму и в южной части Украины, пояснили в Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что в ходе специальной военной операции был уничтожен 441 украинский беспилотник.

Корабельный зенитный ракетный комплекс «Штиль» является дальнейшем развитием комплекса М-22 «Ураган». В его состав входит зенитная управляемая ракета 9М317МЭ, аналогичная той, которая используется в сухопутном ЗРК «Бук-М2».

Это одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем, имеющая длину 5,18 м. В хвостовой части ракеты расположены рули с размахом 820 мм. При стартовом весе около 580 кг эта ракета несет осколочную боевую часть весом 62 кг. На траектории боеприпас разгоняется до скоростей 1500-1550 метров в секунду. «Штиль» способен уничтожать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 50 км.

«Отличительной особенностью ЗРК является применение зенитной управляемой ракеты с подпалубным вертикальным стартом. Пуск ракет осуществляется катапультным способом — пороховая катапульта выбрасывает ракету над палубой, где она осуществляет доворот на цель.

Далее включаются маршевые двигатели. Ракеты и все оборудование как бы «зашиты» в тело корабля. Это называется «модульная схема». Такой модуль обеспечивает надежную сохранность, и его всегда можно достать, чтобы провести профилактику или переставить на другой корабль. Это как конструктор», – рассказал «Газете.Ru» контр-адмирал в отставке Валентин Рогов.

Впервые «Штиль» был представлен на международной выставке Defexpo India в 2004 году. Первоначально комплекс предназначался для экспортных поставок. Его заказывали, в частности, Китай и Индия. Уже после на ЗРК обратило внимание руководство российского военного флота. В 2014 году ВМФ России получил первые комплексы для фрегатов проекта 11356.

«ЗРК «Штиль» — это аналог «Бук-М2» в морском варианте. Важно, что станция обнаружения цели и ее сопровождения находится на самом корабле, у него есть антенные мачты, которые ее обнаруживают. В данном случае они обнаружили Bayraktar TB2 на большом удалении, было осуществлено сопровождение цели и по команде запущена ракета, уничтожившая ее. «Штиль» предназначается для борьбы со средствами воздушного нападения, будь то палубная авиация, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты или беспилотники», — рассказал «Газете.Ru»» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, «Штиль» может перехватить Bayraktar TB2 раньше, чем тот применит свое оружие. «И при этом оператор беспилотника даже не поймет, что дрон уже взят на сопровождение», — добавил Леонков.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, Bayraktar TB2 может представлять угрозу как с точки зрения разведки, так и точки зрения возможности нанесения ударов, «поэтому применение комплекса «Штиль» по нему вполне оправдано».

«То, что «Штиль» сбил Bayraktar TB2, в очередной раз подтверждает тот факт, что российские зенитные ракетные системы могут легко работать по этим беспилотникам. При этом ранее их пытались представить как некое сверхмощное и неуязвимое оружие», — отметил Сивков.

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, главный редактор журнала «Беспилотная авиация», миф о чрезвычайной эффективности БЛА Bayraktar TB2 создавался турецкими маркетологами.

«Это миф, он не без успеха внедрялся в умы политиков, которые затем начинали лоббировать соответствующие закупки для вооруженных сил своих государств. Если многократно показывать в СМИ видео успешного поражения целей беспилотником и при этом минимизировать демонстрируемые потери самих беспилотных аппаратов, указанные иллюзии вполне могут возникнуть.

Вместе с тем военная операция на Украине подтверждает тезисы об уязвимостях данного беспилотника: низкоскоростной, неманевренный достаточно крупный дрон несложно обнаружить и сбить средствами ПВО, что и было неоднократно продемонстрировано. Миф окончательно лопнул», — заключил Федутинов.