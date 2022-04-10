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Армия

«Запад начал великую гиперзвуковую гонку вооружений»

Эксперты рассказали, зачем AUKUS объявил о разработке гиперзвукового оружия

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Подлодка Королевских ВМС Австралии HMAS Sheean

Подлодка Королевских ВМС Австралии HMAS Sheean

LSIS Leo Baumgartner/Australian Defence Force/Getty Images
США, Великобритания и Австралия – члены военного партнерства AUKUS, которое было создано в 2021 году – договорились о сотрудничестве в разработке гиперзвукового оружия. «Газета.Ru» разбиралась, какой вклад в сотрудничество по гиперзвуку может внести каждая из стран и зачем им это надо.

«Мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мы договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере», – говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что планы AUKUS по совместной разработке гиперзвукового оружия «подрывают мир и стабильность в Азиатско-тихоокеанском регионе». Пекин изначально считал, что партнерство AUKUS направленно против его интересов.

«Это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений», – заявил Лицзянь.

Генерал-майор РВСН в отставке Владислав Ищенко считает, что поводом для кооперации стали успехи России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия. «Это абсолютно новый тип оружия, против которого бессильны современные системы ПРО. Это меняет всю стратегию современной войны. Про гиперзвук часто говорили, что он положит конец «эре авианосцев». Так или иначе, но это новая страница в военной истории», – считает генерал.

В середине марта США тайно испытали гиперзвуковую ракету. После того как о пусках рассказал телеканал CNN, Пентагон официально признал испытания.

Речь идет о пуске ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52. HAWC – это вторая американская разработка в области гиперзвука. Ранее самым продвинутым считался проект гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) для Военно-воздушных сил США. Их серийное производство планировалось в 2022 году, но в 2021 году ракета провалила три летных испытания.

«В планирующемся совместном проекте США, Великобритании и Австралии по созданию гиперзвукового оружия Австралия, скорее, получатель технологий, она будет вкладываться финансово. Великобритания и США могут предоставить технологии, особенно США, хотя у них не ладится с гиперзвуком – некоторые системы отменены, другие испытываются. В этой программе США намного более продвинуты, чем Великобритания и Австралия. США будут помогать союзникам, а не союзники США. Это делается потому, что Китай интенсивно разрабатывает гиперзвуковые технологии, а коалиция AUKUS направлена на сдерживание Китая», – рассказал «Газете.Ru» академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Он отметил, что Австралия хочет строить подлодки с атомными двигателями, если гиперзвуковые системы будут компактными – они смогут размещаться в пусковых установках этих подлодок.

По мнению военного эксперта Дмитрия Стефановича, США, Великобритания и Австралия решили совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие «не на пустом месте».

«США и Австралия уже работают над проектом SCIFiRE по разработке и испытанию прототипов гиперзвуковых крылатых ракет. Этот проект – результат предыдущего под названием HIFiRE. Новое оружие будет представлять собой высокоточную ударную ракету, скорость которой – 5 Махов. Ее смогут нести тактические истребители F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II, а также самолет морской разведки P-8A Poseidon. То есть, сегодня первоочередная задача этого проекта – разработка гиперзвуковго оружия для оснащения тактической авиации», – сказал Стефанович.

По его словам, SCIFiRE – один из публичных гиперзвуковых проектов, в котором было множество испытаний, по ним есть открытые научные публикации, он начинался как американо-австралийский, но сейчас его «завели под тройной зонтик».

О намерении Лондона получить гиперзвуковое оружие в январе 2022 года рассказал в интервью газете The Times начальник Генштаба Соединенного Королевства Тони Радакин. «У нас нет гиперзвуковых ракет, у России они есть. Мы должны обладать ими и начинаем разработки», – заявил Радакин.

По мнению генерал-майора Владислав Ищенко, «британцы в этом вопросе лукавят».

«У них были разработки и раньше, но просто не слишком удачные. Так, британская аэрокосмическая компания Reaction Engines совместно с BAE Systems занималась разработкой двигателя SABRE. Эта установка предназначалась именно для гиперзвуковых ракет.

Теперь же, вместе с США и Австралией, Великобритания начала великую гиперзвуковую гонку вооружений. Результат будет непредсказуем. Будут создаваться средства защиты, а потом еще более быстрые ракеты, чтобы эти средства преодолевать. И так до бесконечности», – заключил Ищенко.

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