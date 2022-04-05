Ответ «Кинжалу»: США тайно испытали гиперзвуковую ракету

Ракета без боеголовки

По словам военного чиновника, США запустили ракету концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin. Запуск был осуществлен с бомбардировщика B-52 у западного побережья. Сначала ракету разогнал ракетный двигатель, а затем воздушно-реактивный двигатель довел ее скорость до 5 Махов и выше.

Источник телеканала уточнил, что ракета пролетела на высоте более 65 тысяч футов (более 19 км), преодолев более 300 миль (более 480 км). При этом даже на нижнем пределе гиперзвукового диапазона — около 3800 миль в час (более 6000 км в час) — полет на 300 миль занял бы менее 5 минут.

Гиперзвуковая ракета концепции HAWC не несла боеголовки, а использовала вместо этого свою кинетическую энергию для уничтожения цели.

В статье отмечается, что США стараются не предпринимать шагов и не делать заявлений, которые могут привести к ненужной эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Так, в пятницу США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать неправильного толкования со стороны России.

Американцы также сохраняют некоторую осторожность в отношении оружия и техники, которые они отправляют в Украину. Например, США выступили против переброски истребителей на Украину, опасаясь, что Кремль может интерпретировать такой шаг как вступление США и НАТО в конфликт на Украине. Из тех же соображений официальные лица скрывали успешное испытание гиперзвуковой ракеты.

«Ее почти невозможно остановить»

Согласно информации источника, испытание состоялось через несколько дней после того, как Россия заявила, что применила на Украине собственную гиперзвуковую ракету «Кинжал».

«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Он добавил, что Россия и дальше будет применять «Кинжалы» на Украине. Позже представитель Минобороны РФ сообщил, что удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по арсеналу на Украине был выполнен с дальности более 1000 километров.

«Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут», — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что «за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет».

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания, поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически не выполнимая.

Однако официальные лица США тогда преуменьшили значение использования Россией гиперзвуковой ракеты. Так, министр обороны Ллойд Остин сказал, что не считает использование «Кинжала» «каким-то переломным моментом». Несколько дней спустя пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «трудно понять, что именно оправдывало» запуск, поскольку он был нацелен на стационарное хранилище.

«Это довольно серьезный удар по такой цели», — сказал Кирби.

Президент США Джо Байден тоже прокомментировал первое боевое применение «Кинжала», отметив неуязвимость гиперзвуковой ракеты.

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — сказал американский лидер на встрече с представителями бизнеса.