«Не допустить гибели мирных жителей и нейтрализовать противника»

Минобороны РФ при проведении специальной военной операции на Украине использует управляемый снаряд «Краснополь». Российской военное ведомство опубликовало кадры уничтожения замаскированного командного пункта ВС Украины в Киевской области при помощи этого боеприпаса. «Газета.Ru» разбиралась, как работает «Краснополь».

«Краснополь» – это некий симбиоз снаряда и ракеты, который называется «корректируемым артиллерийским боеприпасом», калибром 152-мм или 155-мм. Его применяют для поражения бронетехники противника и военных объектов. Максимальная дальность – до 25 километров, наиболее эффективен на расстоянии в 16 километров. Его главная особенность заключается в исключительной точности поражения как стационарных, так и подвижных объектов.

Точность достигается благодаря возможности коррекции аэродинамическими рулями боеприпаса на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд оснащен реактивным двигателем, что исключает возможность противодействия активных средств защиты бронетехники.

Расчет комплекса автоматизированного управления огнем «Малахит», управляющего «Краснополем», состоит из трех человек, которые подсвечивают цель при помощи лазерного целеуказателя-дальномера. Каждый снаряд работает на своей частоте и не мешает управлению другими – идет по своему «отдельному» лучу. Скорострельность может составлять до восьми выстрелов в минуту, что позволяет обеспечить массированный и при этом прицельный огонь по выбранным целям.

Еще одна особенность применения снарядов «Краснополь» заключается в том, что стрельба ими может выполняться из самых разных российских артиллерийских систем. Это и буксируемая пушка-гаубица Д-20, и самоходная артиллерийская установка «Акация», и новые артиллерийские системы «Мста-С», «Мста-Б», «Коалиция-СВ». Все они могут использовать высокоточный боеприпас.

close 100% Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» во время учений на Юргинском военном полигоне, 2021 год Кирилл Кухмарь/ТАСС

Серийное производство снарядов ведется ОАО «Ижмаш», а головка самонаведения (ГСН) изготавливается на ОАО «Ленинградское оптико-механическое объединение».

«Высокоточное оружие российской армии имеет давнее развитие и применение. Тот же боеприпас «Краснополь» был принят на вооружение в 1995 году. Этот снаряд не использовался во время двух чеченских компаний. Но «Краснополь» эффективно испытали в Сирии, причем как по неподвижным, так и подвижным объектам, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владимир Попов. – В частности, именно снарядом «Краснополь» были ликвидированы боевики, обстрелявшие аэродром Хмейним в декабре 2017 года. В условиях проведения военной специальной операции на Украине «Краснополь» показал себя универсальным «взломщиком» объектов ВСУ, позволяя наносить именно точечные удары по конкретным целям. Здесь два нюанса – избежать гибель мирных жителей и единичными, но высокоточными выстрелами нейтрализовать противника. Нет необходимости стрелять по большим площадям, разбрасывая осколки за сотни метров».

Официально «Краснополь» экспортировался Россией лишь в Индию и Китай. При этом шли переговоры об их продаже Франции и Венесуэле.

«Например, в Афганистане советской армии не хватало именно таких высокоточных вооружений. Артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня не обладали филигранной точностью, что компенсировалось массированным огнем орудий и установок, с мощностью калибров в 122-мм и 152-мм дающих большую разрушительную силу и разлет осколков, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Шорохов. – При боях на сложной, рельефной местности наши военные предпочитали использовать одноразовые гранатометы «Муха» и пехотные огнеметы «Шмель» с термобарическими гранатами, при помощи которых «выкуривали» моджахедов из пещер и укрепрайонов. Проще и точнее было использовать их с близкого расстояния, чем дожидаться огневой поддержки самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация» или более мощных «Гиацинтов». Сейчас применение «Краснополя» на Украине отличается и дальностью, и точностью попадания».

По его словам, «Краснополь» по сути не имеет аналогов в мире.

«По похожему принципу функционирует американский снаряд Copperhead и снаряд M982 Excalibur совместного производства США и Швеции. Их применяли в Ираке и в Афганистане. Но особых успехов не было. Снаряды, во-первых, уступают по тактико-техническим характеристикам «Краснополю». Меньше дальность, меньше точность. Во-вторых, там слишком капризная и очень ненадежная система наведения. Сильно зависит от погодных условий, от видимости. Американцы не рапортовали об особых успехах»,

– резюмировал эксперт.