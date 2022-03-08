«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»

«Министр обороны [США Ллойд Остин] распорядился отложить испытательный запуск нашей ракеты Minuteman III», – заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.
Он подчеркнул, что Штаты делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы. Кирби отметил, что «ядерную войну не выиграть и ее не следует начинать».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым приказал привести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства.
«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Запад принимает нелегитимные санкции в отношении Москвы.
Шойгу доложил Путину о выполнении приказа. Дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.
«Стратегические силы сдерживания – основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС)», – говорится в Справочнике по терминологии в оборонной сфере (СТОС) , опубликованном на сайте Минобороны.
«Дополнительные подлодки вышли на боевое патрулирование в море, мобильные наземные ракеты вышли на патрулирование. Это, очевидно, было сделано, чтобы на Западе это увидели со спутников разведки», – рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО, академик РАН Алексей Арбатов.
Эксперт утверждает, что «вполне вероятно», отказ от новых испытаний ракеты Minuteman III может быть связан именно с обстоятельством объявления особого режима боевого дежурства для стратегических сил сдерживания.
Он отмечает, что Minuteman III стоит на вооружении армии США с 1970-х годов. Это первая в мире твердотопливная и одна из самых массовых межконтинентальных баллистических ракет в истории. Сейчас эта ракета – единственная наземная МБР ВВС США. Ее максимальная дальность – 13 000 км, максимальное количество боеголовок – три.
«США постоянно испытывают Minuteman III, регулярно обновляют их, частично, по деталям – по топливу, отдельным агрегатам, системам наведения, боеголовкам. Но эта ракета очень старая и в ближайшее время ее предполагается заменять на новые ракеты. Такой срок службы даже для самой хорошо сделанной ракеты чрезмерен», – сказал Арбатов.
По его мнению, отложенные испытания ракеты – не доброжелательность к России, сейчас таких настроений нет, но это сделано для того, чтобы «не повышать еще больше военную напряженность в мире».
«США понимают, что если обе стороны начнут поэтапно и синхронно повышать уровни боеготовности своих стратегических сил, то так недалеко дойти и до обмена ядерными ударами. Этого не хочет никто – ни Россия, ни США, ни какая-либо другая страна в мире», – считает Арбатов.
О жесте доброжелательности США в адрес России в отмененных испытаниях их ракеты, в нынешней ситуации говорить невозможно, согласен с Арбатовым главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Приведением в особый режим российских стратегических сил Путин напомнил, что в случае неблагоприятного развития событий существует уровень ядерной эскалации. Однако, до обмена ядерными ударами пока далеко, это исключительно символическая мера.
США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу и провоцировать дальнейший подъем напряженности в этом направлении. Сам факт ядерного сдерживания со стороны Москвы имеет здесь место, он задействован и, как видим, сработал»,
– сказал Лукьянов.
Эксперт отметил, что до сих пор в ядерной сфере никаких проявлений нерациональных решений не было. «Судя по всему, все пока что понимают, что из себя представляет финальная фаза российско-американского противостояния, понимают и доводить до этого не собираются», – резюмировал Лукьянов.