«Потерь в вооруженных силах России нет». Как продвигается операция на Украине

Российский десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Потерь среди вооруженных сил РФ нет, сообщили в Минобороны. О главных достижениях операции по денацификации и демилитаризации Украины к этому часу – в материале «Газеты.Ru».

«Самосуды и расправы»

«Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации», — сказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на пресс-конференции.

По его словам, подразделения Луганской народной республики продвинулись на 12 километров на Северодонецком направлении. В то же время войска Донецкой народной республики переместились в направлении Волновахи на 11 километров «вглубь обороны националистических батальонов».

«Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», — уточнил представитель Минобороны.

Он добавил, что Служба безопасности Украины успела внедрить в штатные воинские части «группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку». Они «выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих». В случае отступления националисты «действуют в качестве заградительных отрядов».

Конашенков сообщил, что они также подрывают мосты, отрезая украинским воинским частям и подразделениям путь к отступлению.

«Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие», — рассказал Конашенков.

Операция десанта РФ

«На данный момент подразделениями вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов», — заявил представитель Министерства обороны.

Он отметил, что российские военнослужащие принимают все меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

«24 февраля… проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева», — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что в операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта «был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки», а также «полной изоляцией района боевых действий с воздуха» и радиоэлектронной борьбой. Кроме того, при захвате аэродрома были уничтожены «более 200 националистов» из специальных подразделений Украины.

«Потерь в вооруженных силах России нет», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Основные силы воздушно-десантных войск уже соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель. Теперь они обеспечивают блокировку Киева с запада. Конашенков заметил, что российские военные проявляют «мужество и героизм».

Военное преступление украинской армии

«Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», — заявил представитель Минобороны.

Он пояснил, что расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем украинское военное руководство научили советники из Пентагона и ЦРУ. Так они провоцируют ответный огонь, под который попадут местные жители.

«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», — убеждены в Минобороны.

Конашенков добавил, что этот «почерк» хорошо знаком России: этими «приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах».

«Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — заверил представитель Минобороны.