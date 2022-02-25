Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украина призвала США направить максимум влияния на отключение России от SWIFT 19:10
Украинский посол заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет 19:10
Кабмин Чехии разрешил передвижение по стране сил НАТО с предоставлением им услуг 19:02
Российский теннисист вышел в финал турнира в Дубае 19:01
Порошенко появился в эфире CNN c автоматом в руках 18:55
Депутат Верховной рады убедил Зеленского инициировать переговоры 18:54
Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации 18:51
В МИД высказались о возможном вступлении республик Донбасса в ОДКБ 18:49
Ученые нашли в Африке «горячую точку» вспышек инфекционных заболеваний 18:49
Киностудия подала в суд на продюсерскую компанию Камбербэтча 18:47
Армия

«Потерь в вооруженных силах России нет». Как продвигается операция на Украине

В Минобороны заявили о захвате аэродрома в пригороде Киева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Потерь среди вооруженных сил РФ нет, сообщили в Минобороны. О главных достижениях операции по денацификации и демилитаризации Украины к этому часу – в материале «Газеты.Ru».

«Самосуды и расправы»

«Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации», — сказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков на пресс-конференции.

По его словам, подразделения Луганской народной республики продвинулись на 12 километров на Северодонецком направлении. В то же время войска Донецкой народной республики переместились в направлении Волновахи на 11 километров «вглубь обороны националистических батальонов».

«Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», — уточнил представитель Минобороны.

Он добавил, что Служба безопасности Украины успела внедрить в штатные воинские части «группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку». Они «выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих». В случае отступления националисты «действуют в качестве заградительных отрядов».

Конашенков сообщил, что они также подрывают мосты, отрезая украинским воинским частям и подразделениям путь к отступлению.

«Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие», — рассказал Конашенков.

Операция десанта РФ

«На данный момент подразделениями вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов», — заявил представитель Министерства обороны.

Он отметил, что российские военнослужащие принимают все меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

«24 февраля… проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева», — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что в операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта «был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки», а также «полной изоляцией района боевых действий с воздуха» и радиоэлектронной борьбой. Кроме того, при захвате аэродрома были уничтожены «более 200 националистов» из специальных подразделений Украины.

«Потерь в вооруженных силах России нет», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Основные силы воздушно-десантных войск уже соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель. Теперь они обеспечивают блокировку Киева с запада. Конашенков заметил, что российские военные проявляют «мужество и героизм».

Военное преступление украинской армии

«Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», — заявил представитель Минобороны.

Он пояснил, что расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем украинское военное руководство научили советники из Пентагона и ЦРУ. Так они провоцируют ответный огонь, под который попадут местные жители.

«Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», — убеждены в Минобороны.

Конашенков добавил, что этот «почерк» хорошо знаком России: этими «приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах».

«Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — заверил представитель Минобороны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть