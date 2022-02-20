Американский телеканал CBS заявил о «приказе» Москвы «вторгнуться на Украину». В МИД РФ посмеялись

Корреспондент американского телеканала CBS сообщил, что у разведки США есть данные о «приказе» военным России «вторгнуться на Украину». По его словам, план атаки пока разрабатывается. Источник в Минобороны РФ назвал эту информацию глупостью, а в МИДе пошутили, что план уже ранее публиковали немецкие СМИ. Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия не угрожает ни США, ни Украине и не собирается ни на кого нападать.

В прямом эфире американского телеканала CBS корреспондент Дэвид Мартин, не приводя доказательств, заявил, что «российские войска получили приказ вторгнуться на Украину». Якобы такие данные есть у разведки. По информации Мартина, план боевых действий находится в разработке.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена. Как заявил глава Белого дома ранее, у него есть основания считать, что Россия «планирует атаковать Украину в предстоящую неделю, в предстоящие дни».

В ответ на высказывания американского корреспондента официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично констатировала: «Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то».

В комментарии РИА «Новости» источник, близкий к Минобороны России, заявил, что новая «сенсация» американского телеканала CBS о «приказах» ВС РФ на разработку планов для «вторжения» на Украину – это глупость. По его мнению, утверждение Дэвида Мартина ставит Байдена в глупое положение.

Пока западные политики говорят о «вторжении» со дня на день, на Украине заявляют, что нет причин говорить о нападении России в ближайшее время.

«Ударная группировка со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно.

Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы. Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года», – заявил в эфире телеканала «1+1» глава Минобороны Украины Алексей Резник. Он заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы оказать сопротивление российским войскам.

20 февраля российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва не планирует ни на кого нападать. В качестве подтверждения своих слов он привел письменную реакцию России на ответ американской стороне по гарантиям безопасности.

В документе «недвусмысленно сказано: никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется», напомнил Антонов.

«Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами», – подчеркнул Антонов.

«Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – добавил российский дипломат.

Он обратил внимание, что многие СМИ США «тиражируют вбросы, что «русские вот-вот атакуют своего соседа», при этом сроки постоянно переносятся». По его словам «эти слухи» – это часть информационной войны. Цель таких действий – «исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете».

Посол России в США также напомнил про неоднократные заявления российской стороны о том, что Москва нацелена на «решение насущных проблем дипломатическим путем».

«Тем не менее в Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР», – приводятся в посте посольства слова Антонова.

Он пояснил, что готовность России принять на своей территории эвакуированных граждан самопровозглашенных республик Донбасса искажается американскими представителями.

Вашингтон, по его словам, воспринимает этот жест «как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину. Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России», заявил Антонов.

Посол рекомендовал «авторам этих утверждений лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками».

Что касается военных России, размещенных внутри границ страны, Антонов сказал, что это обстоятельство «не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США». «Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет», – говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия.

Посол добавил, что после окончания учений в Белоруссии российские войска, которые никому не угрожают, вернутся на постоянное место дислокации.

19 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации гражданских лиц в Россию. В республиках сообщают, что украинские военные ведут обстрел неподконтрольных Киеву территорий. РИА «Новости» пишет, что вечером 20 февраля в Луганске были слышны залпы артиллерии.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что к 19:00 20 февраля границу России пересекли более 53 тыс. беженцев с юго-востока Украины. «Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения», – уточнил чиновник.

По его словам, за медицинской помощью обратились 419 человек, среди них 74 ребенка. «В целом, состояние людей, прибывших к нам, улучшается, психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении», – добавил Чуприян.

Беженцев размещают как в Ростовской области (ближайшем к Донбассу регионе), так и в других субъектах России – Рязанской, Воронежской, Астраханской областях. СК России возбудил уголовные дела после гибели мирных жителей при обстрелах за последние несколько дней.