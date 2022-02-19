«Буквально высасывает жизнь из всего». Как «Буратино» испугал США

«Возможно, это самое мощное оружие России, не использующее ядерные технологии. ТОС-1 и варианты этого оружия могут нанести невероятный урон ужасным образом. Одна установка может выжечь территорию размером примерно с два футбольных поля», – пишет портал.
Отмечается, что определить цели российским ТОС помогают беспилотники. Для поражения целей применяются термобарические заряды – такие, которые в качестве поражающего элемента используют одновременно и температуру, и давление.
«Они выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС должны стать целью номер один для противника», – пишет издание.
В России созданы ТОС-1 «Буратино» и ее модификация ТОС-1А «Солнцепек», которая находится, в том числе, на вооружение других стран – Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии. Сообщалось, что с 2021 года, после завершения госиспытаний, в ВС России начнет поступать новая ТОС-2 «Тосочка».
«Буратино» разрабатывалась с 1971 по 1979 годы омским «Конструкторским бюро транспортного машиностроения» (КБТМ). Комплекс состоит из боевой машины на шоссе танка Т-72, пусковая установка которой имела 30 направляющих, и транспортно-заряжающей машины на шасси КрАЗ-255Б.
На вооружение ВС СССР система была принята в 1980 году, впервые применилась в Афганистане в 1988–1989 годах.
В последние годы НПО «Сплав» ведет работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка».
«Основное отличие ТОС-2 от предыдущих систем – в колесной базе. Новая система базируется на трехосном шасси «Урал-63706» с полным приводом и бронированной кабиной. Эта платформа повышенной проходимости уже зарекомендовала себя в армии в качестве многофункционального грузовика. Решение сменить танковую базу на колесную было продиктовано опытом применения ТОС-1А в условиях сирийской пустыни», – сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».
«Тосочка» оснащена современным навигационным оборудованием − лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, инерциально-измерительным блоком − и может вести огонь с неподготовленных огневых позиций.
По данным Ростеха, «Тосочка» не вытеснит «Буратино» и «Солнцепек», а расширит собой модельный ряд.
«Системы «Буратино» и «Солнцепек» – это системы залпового огня, обеспечивающие поражение целей посредством применения боеприпасов объемного взрыва калибром 220 мм. «Буратино» имеет дальность стрельбы всего 3,5 км, «Солнцепек» – 6,5 км. Предназначены они для поражения войск на поле боя в условиях противодействия противнику.
ТОС способна вывести из строя легкобронированную технику, разрушить здания, но может уничтожить противника и в фортификационных сооружениях.
Цели уничтожаются полем высоких температуры и давления, которые высвобождаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов. Головная часть такой ракеты наполнена зажигательным или термобарическим компонентом», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Он отметил, что, «действительно, после применения таких снарядов в зоне поражения фактически не остается ничего живого – это позволяет в дальнейшем преодолеть оборонительную зону противника без потерь».
«Американцы решили «прорекламировать» российские ТОС, складывается тенденция приписыванию России всевозможных козней и ужасов по поводу и без. «Буратино» уже несколько десятков лет стоит на вооружении ВС России, совершенствуется – разумеется, это серьезное оружие, потому что означает гарантированное поражение площадных целей. У России есть такие системы – и что? Они даже имеют экспортный облик, поэтому никакой сенсации западные СМИ не сделали.
Возможно, для неосведомленного читателя характеристики ТОС выглядят действительно сенсационно-устрашающими. Но эта тема педалируется, вероятно, для того, чтобы еще раз показать, что Россию нужно опасаться», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.