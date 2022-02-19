«Буквально высасывает жизнь из всего». Как «Буратино» испугал США

Американский экспертный портал 19FortyFive назвал тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Буратино» самым мощным неядерным оружием России, способным «нанести урон ужасным образом». «Газета.Ru» разбиралась, почему спустя десятилетия после принятия на вооружение «Буратино» неожиданно вызвал такой ажиотаж.

«Возможно, это самое мощное оружие России, не использующее ядерные технологии. ТОС-1 и варианты этого оружия могут нанести невероятный урон ужасным образом. Одна установка может выжечь территорию размером примерно с два футбольных поля», – пишет портал.

Отмечается, что определить цели российским ТОС помогают беспилотники. Для поражения целей применяются термобарические заряды – такие, которые в качестве поражающего элемента используют одновременно и температуру, и давление.

«Они выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС должны стать целью номер один для противника», – пишет издание.

В России созданы ТОС-1 «Буратино» и ее модификация ТОС-1А «Солнцепек», которая находится, в том числе, на вооружение других стран – Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии. Сообщалось, что с 2021 года, после завершения госиспытаний, в ВС России начнет поступать новая ТОС-2 «Тосочка».

«Буратино» разрабатывалась с 1971 по 1979 годы омским «Конструкторским бюро транспортного машиностроения» (КБТМ). Комплекс состоит из боевой машины на шоссе танка Т-72, пусковая установка которой имела 30 направляющих, и транспортно-заряжающей машины на шасси КрАЗ-255Б.

На вооружение ВС СССР система была принята в 1980 году, впервые применилась в Афганистане в 1988–1989 годах.

В последние годы НПО «Сплав» ведет работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка».

«Основное отличие ТОС-2 от предыдущих систем – в колесной базе. Новая система базируется на трехосном шасси «Урал-63706» с полным приводом и бронированной кабиной. Эта платформа повышенной проходимости уже зарекомендовала себя в армии в качестве многофункционального грузовика. Решение сменить танковую базу на колесную было продиктовано опытом применения ТОС-1А в условиях сирийской пустыни», – сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

«Тосочка» оснащена современным навигационным оборудованием − лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости, инерциально-измерительным блоком − и может вести огонь с неподготовленных огневых позиций.

По данным Ростеха, «Тосочка» не вытеснит «Буратино» и «Солнцепек», а расширит собой модельный ряд.

«Системы «Буратино» и «Солнцепек» – это системы залпового огня, обеспечивающие поражение целей посредством применения боеприпасов объемного взрыва калибром 220 мм. «Буратино» имеет дальность стрельбы всего 3,5 км, «Солнцепек» – 6,5 км. Предназначены они для поражения войск на поле боя в условиях противодействия противнику.

ТОС способна вывести из строя легкобронированную технику, разрушить здания, но может уничтожить противника и в фортификационных сооружениях.

Цели уничтожаются полем высоких температуры и давления, которые высвобождаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов. Головная часть такой ракеты наполнена зажигательным или термобарическим компонентом», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он отметил, что, «действительно, после применения таких снарядов в зоне поражения фактически не остается ничего живого – это позволяет в дальнейшем преодолеть оборонительную зону противника без потерь».

«Американцы решили «прорекламировать» российские ТОС, складывается тенденция приписыванию России всевозможных козней и ужасов по поводу и без. «Буратино» уже несколько десятков лет стоит на вооружении ВС России, совершенствуется – разумеется, это серьезное оружие, потому что означает гарантированное поражение площадных целей. У России есть такие системы – и что? Они даже имеют экспортный облик, поэтому никакой сенсации западные СМИ не сделали.

Возможно, для неосведомленного читателя характеристики ТОС выглядят действительно сенсационно-устрашающими. Но эта тема педалируется, вероятно, для того, чтобы еще раз показать, что Россию нужно опасаться», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.