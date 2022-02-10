Столтенберг призвал НАТО «готовиться к худшему»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс изучает возможность размещения своих войск в Румынии в районе Черного моря. У Североатлантического Альянса уже есть боевые группы в странах Балтии и Польше.

НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в Румынии в районе Черного моря. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 10 февраля по итогам встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передают РИА «Новости».

По словам Столтенберга, НАТО изучает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. «Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — заявил он.

Столтенберг также оценил состояние украинской армии. По его словам, сейчас вооруженные силы Украины подготовлены значительно лучше, чем в 2014 году.

«Они [силы обороны Украины] лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются», — сказал генсек НАТО. По его словам, «Великобритания, другие члены альянса оказывают поддержку силам обороны Украины, чтобы они могли защищаться, это право каждой нации».

По словам Столтенберга, «российская агрессия приведет к еще большему, а не меньшему присутствию НАТО».

Он указал во время пресс-конференции, что альянс рассматривает себя в качестве угрозы России, однако признает, что «должен быть готов к худшему».

Столтенберг ранее неоднократно указывал, что принцип коллективной обороны НАТО, который предусматривает совместный военный ответ на агрессию против одной из стран, не распространяется на Украину, поскольку она имеет статус государства — партнера альянса.

Помощь из Лондона

Британский премьер предостерег, что любое российское вторжение станет «абсолютной катастрофой», которая закончится «серьезным кровопролитием».

Джонсон рассказал, что Лондон в знак солидарности с союзниками по НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, в том числе и в Причерноморье.

«В Польше мы добавляем еще 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения, мы осуществляем воздушную охрану в Румынии, увеличиваем количество истребителей Typhoon, которые мы развертываем с Кипра, и мы отправляем корабли в Восточное Средиземноморье и Черное море», — рассказал глава британского кабмина.

В Лондоне также заявили, что на фоне украинской проблематики Британия допускает возможность размещения дополнительных войск в Восточной или Южной Европе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил, что Британия направит своих военных к союзным странам. Он подчеркнул, что такое развитие событий будет иметь место только в случае особой необходимости.

Ранее Великобритания сообщила, что направит в Эстонию 850 военнослужащих, увеличив вдвое британский контингент в составе боевой группы НАТО в республике.

Усиление НАТО в Восточной Европе

Румыния и США ранее анонсировали совместные учения для повышения взаимодействия между союзниками по НАТО.

«Американский отряд в составе около 50 военных и четырех самолетов F/A-18 Super Hornet ВМС США в Европе с 8 по 17 февраля проводит совместные тренировочные миссии с военными и самолетами F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии», — заявили в Минобороны Румынии.

Основной целью маневров заявлено повышение оперативного взаимодействия.

8 февраля более 100 американских военнослужащих прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируют расквартировать в стране.

В январе телеканал Sky News сообщал, что Лондон оценивает возможность создания в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии боевого подразделения НАТО. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также заявлял, что США в ближайшее время перебросят в Восточную Европу 8,5 тыс. американских военнослужащих.