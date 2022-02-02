Пентагон объявил о скорой отправке дополнительных военных США в Румынию, Польшу и ФРГ

США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, силы направляются в регион «не навсегда» и принятое решение является «реакцией на текущую ситуацию». Кирби подчеркнул, что отправка сил необходима для того, чтобы оказать поддержу союзникам в Европе.

«Эти силы не намерены воевать на Украине. Они будут обеспечивать надежную оборону наших союзников по НАТО», — пояснил представитель Пентагона.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. По данным WSJ, Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе.