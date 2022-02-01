«Русские военные прилетели в Казахстан и мобильные перестали работать»

Военнослужащий во время установки аэродинамически забрасываемого передатчика помех РБ-341В «Леер-3» в рамках тактико-специальных занятий на полигоне «Свердловский»

Россия якобы начала активно применять комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-330 «Житель» и РБ-341В «Леер-3» в Сирии, что затрудняет посадку самолетов в Израиле. Об этом рассказал израильский телеканал Kan-11. Ранее сообщалось, что эти комплексы применялись в Казахстане во время миротворческой операции Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Газета.Ru» разбиралась, как работают эти системы.

«В последние недели пилоты столкнулись с явлением, которое повторилось после трехлетнего перерыва: серьезные сбои GPS в самолетах, готовящихся к посадке в аэропорту Бен-Гурион. Активность российской армии на базе Хмеймим в портовом городе Латакия в Сирии привела к применению передовых и мощных систем защиты, которые подавляют электромагнитные волны в восточном Средиземноморье. Это срывает посадку самолетов в Израиле», – говорится в репортаже израильского телеканала Kan-11.

Якобы российская армия применила комплексы «Леер-3» и «Житель».

До этого ряд турецких СМИ сообщил, что российские военные развернули комплексы РЭБ в Казахстане для борьбы с боевиками. На видео отправки военных в зону миротворческой операции были зафиксированы именно «Леер-3» и «Житель».

«Комплексы РЭБ «Житель» и «Леер-3» предназначены для подавления каналов GPS, сотовых каналов. Это достаточно эффективные комплексы», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Эксперт говорит, что в Сирии эти комплексы применяются для борьбы с беспилотниками боевиков.

«Эти станции глушат канал связи дронов с наземным центром. На высоко летящих беспилотниках эти системы глушат находящуюся на них станцию связи. За счет этого системы способны перехватывать управление беспилотником и посадить его на своей территории», – сказал Сивков.

По его словам, эти комплексы имеют радиус поражения, который теоретически может задевать и Израиль. «Но Израиль регулярно наносит авиаудары по Сирии, поэтому Россия вправе включать такие станции», – считает Сивков.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, оба этих комплекса являются «крайне эффективным» средством РЭБ.

«Житель» – станция постановки помех. Он в автоматизированном режиме проводит радиотехническую разведку и анализ источников радиоизлучений. Затем станция может ставить помехи, например, станциям спутниковой связи, навигационным системам. Между «Жителями», размещенными на периметре, происходит обмен данными, чтобы создавать более широкий охват помехами», – рассказал Леонков.

По его словам, данные, полученные комплексами при проведении радиотехнической разведки, заносятся в электронную картографическую систему и могут передаваться огневым средствам подавления. «Обнаружили источники излучения, узнали координаты, передали и далее по ним работает артиллерия, системы залпового огня», – пояснил Леонков.

«Особенность комплекса «Леер-3» состоит в том, что он состоит из автомобиля и двух-трех беспилотников «Орлан-10». За счет этого происходит широкое покрытие зоны разведки, где происходит выяснение источников сигналов и работа по ним. Беспилотники также помогают выявлять точки сотовой связи и выдавать целеуказание», – рассказал Леонков.

По его словам, во время боевых действий в Сирии командиры боевиков использовали сотовую связь для обмена информацией – «Леер-3» выявлял эти точки связи. «Данные передавались артиллеристским расчетам для нанесения огневого удара и обеспечивалась радиотехническая разведка – наблюдение с воздуха за обстановкой на поле боя», – сказал Леонков.

Сивков, в свою очередь, отметил, что аналогов комплексов «Житель» и «Леер-3» нет в других странах и «заглушить в ответ» их нечем. По его словам, нейтрализовать эти комплексы можно «только ракетным ударом, уничтожив физически».

«О том применялись ли эти комплексы в Казахстане – официально не сообщалось. Но по косвенным признакам можно предположить – применялись, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор в отставке, бывший начальник 1381-го Центра комплексного технического контроля Минобороны Игорь Банченко. – В какой-то момент протестующие стали испытывать проблемы с сотовой связью.

Были ли в Казахстане боевики – неизвестно. Но если были, то боевиков лишила связи именно российская армия. У «Леер-3» задача очень конкретная – подавление связи и имитация работы базовой станции сотовой связи. Фактов, повторяю, нет. Но последовательность событий следующая: русские военные прилетели в Казахстан и мобильные перестали работать, а погромы закончились за один день».