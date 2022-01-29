В МЧС рассказали, как россиянам найти бомбоубежище рядом с домом

Все последние дни западные и украинские СМИ и политики говорят о возможном российском «вторжении» на Украину. Власти РФ факт подготовки «вторжения» категорически отрицают. На этом фоне в мэрии Киева признали, что для жителей украинской столицы «не хватает бомбоубежищ». «Газета.Ru» выясняла, как обстоят дела с бомбоубежищами в России вообще и в Москве – в частности.

По данным проверки Счетной палаты на 2017 год в России насчитывалось 16 270 бомбоубежищ. По данным из открытых источников, на которые ссылается газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива», в Москве сегодня располагается около 250 специализированных убежищ на случай военных действий.

Из наиболее известных подземных объектов и бомбоубежищ в Москве можно назвать «Метро-2», «Раменки-43», «Сталинский бункер» на Таганке, куда даже можно попасть на экскурсию. Есть обширные подземные этажи в комплексе зданий Национального центра управления Минобороны на Фрунзенской набережной. Бомбоубежища оборудованы под многими другими правительственными учреждениями, в том числе под домом правительства на Краснопресненской набережной.

Также под убежища и укрытия в столице можно, по данным «Московской перспективы», оперативно переоборудовать более 2 500 объектов – станций метро, паркингов, подземных торговых центров и даже подвалов.

Последний раз в Москве проводили инвентаризацию разных типов подземных убежищ и укрытий в 2016 году. По ее итогам заместитель начальника Главного управления МЧС по городу Москве Андрей Мищенко заявил, что «проведенное мероприятие позволяет говорить, что столица готова организовать убежища для 100% населения города»

«В СССР традиционно бомбоубежища делали для защиты от оружия массового поражения (ОМП), в том числе химического и ядерного. Современные сооружения гражданской обороны делятся на убежища для защиты от ОМП и простые укрытия, которые предназначены для защиты от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения. И даже на случай природных катастроф. Любой паркинг – это укрытие. Все паркинги находятся на специальных учетах»,

– рассказал «Газете.Ru» генерал-майор МЧС в отставке Игорь Якупов.

При этом Якупов отмечает, что «без запасов воды, запасов продовольствия, раскладушек и сантехнических средств долго находиться в таких укрытых в любом случае нельзя, но есть соответствующие программы оснащения».

«Ошибочное мнение, что все укрытия, бункеры, бомбоубежища и защитные помещения в России находятся в ведении МЧС, – рассказал «Газете.Ru» бывший заместитель начальника управления информации и общественных связей МЧС России Виктор Бельцов. – С Минобороны всё понятно, там свой контроль и учёт, секретность. А с бомбоубежищами для гражданских в регионах всё обстоит по-разному. В Москве, например, они переданы на баланс города – Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Типовых бомбоубежищ как таковых нет, однако, в конце прошлого года в ВНИИ ГОЧС для них был разработан единый технический стандарт. С принятием нового стандарта строительные подрядные организации будут обязаны учитывать общие технические требования по приспособлению подвалов под защитные помещения».

Более того, известно также о строительстве новых специализированных бомбоубежищ. Так, 21 января этого года появилась информация, что группа компаний «Пик» намерена построить бомбоубежище в Санкт-Петербурге рядом с железнодорожной станцией «Воздухоплавательный Парк». Входящее в состав группы ООО «Специализированный застройщик «Лиговский сити», получило разрешение на строительство «отдельно стоящего защитного сооружения гражданской обороны» по заказу от ОАО «Российские железные дороги»

Ранее сообщалось о строительстве бомбоубежища рядом с метро «Ботанический сад» в Москве. Бункер сможет вместить до 1500 человек.

«Бомбоубежища нельзя назвать анахронизмом даже при отсутствии самих бомбежек, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник Владимир Попов. – Другой вопрос, что они должны быть более мобильными и, можно сказать, индивидуальными, расположенными в каждом доме, а не превратиться в братскую могилу для нескольких тысяч человек.

Человек должен быстро спуститься в оборудованный под бомбоубежище подвал, лучше всего – не выходя на улицу в поисках укрытия. В армии такой принцип действует давно, и в каждом штабе предусмотрено наличие нескольких защищенных подземных объектов».

Генерал Игорь Якупов рассказал, что «узнать адреса ближайших укрытий и убежищ можно в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне».

«Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф», – резюмировал Якупов.