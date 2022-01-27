Новый конфликт на границе: что делят Таджикистан и Киргизия

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка, число пострадавших достигло 17 человек. По данным пограничной службы Киргизии, граждане Таджикистана перекрывали автомобильную дорогу, таджикская сторона открыла огонь по киргизским военным. Таджикистан оценивает ситуацию как агрессию киргизских солдат. Попытка мирных переговоров на границе сорвалась.

На одном из участков границы между Киргизией и Таджикистаном началась крупная перестрелка между военнослужащими. Об этом со ссылкой на заявление Пограничной службы Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщает ТАСС.

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров <…> участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо, который <…> был перекрыт гражданами Таджикистана, впоследствии был вновь открыт для проезда», — говорится в заявлении.

В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана (Баткенская область). В Душанбе заявляют, что огонь открыли киргизские военные, и наоборот.

Ситуация ухудшилась в районе 16:35 мск – в 19:35 по местному времени – собравшиеся у места происшествия люди с оружием начали стрелять друг в друга.

«Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы», — отмечали в Пограничной службе.

Пресс-секретарь мэрии таджикистанского города Исфара (Согдийская область) Зубайдулло Шомадов в свою очередь заявил, что причиной беспорядков стало закидывание камнями автомобилей граждан Таджикистана гражданами Киргизии. Другая сторона заявила, что участок дороги Баткен — Исфана был перекрыт таджикскими пограничниками.

Представители двух стран попытались провести встречу по поводу прекращения огня, но она сорвалась.

«Кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого со стороны пограничников КР, занявших огневые позиции по периметру моста, был открыт огонь по мирным гражданам», — говорится в сообщении ГКНБ Таджикистана.

«Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций кыргызских военнослужащих», — утверждают в ГКНБ Киргизии.

Число пострадавших к настоящему моменту достигло 17 человек, сообщает РИА «Новости». Однако число раненых может быть больше. Пока что известно, что одиннадцать граждан Таджикистана ранены – трое гражданских и восемь военнослужащих. Остальные пострадавшие – киргизские военные и мирные жители.

Один человек погиб – в дом жителя села Сомониен попал снаряд, в запуске которого в Душанбе обвиняют Бишкек.

СМИ Киргизии сообщают, что жители приграничных деревень также покидают свои дома из-за продолжающейся перестрелки. Из зоны конфликта вывозят женщин, детей и стариков.

Сообщается о применении военными Таджикистана гранатометов и минометов.

Стремясь урегулировать ситуацию, к границе направился начальник управления погранслужбы Киргизии Кыялбек Толонбаев. Со стороны Таджикистана попытался организовать переговоры мэр города Исфана Баховаддин Баходурзода. По инициативе Душанбе состоялся также телефонный разговор между директором Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали.

Тем не менее погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона не прекращает огонь и продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав. Кроме того, по данным киргизских СМИ, таджикские военные прицельно бьют по линиям электропередач (ЛЭП), несколько населенных пунктов у места перестрелки оказались обесточены.

Таджикская сторона обращалась к киргизским соседям с просьбой о прекращении огня. Однако, сообщает Telegram-канал Kaktus Media, таджикские солдаты продолжают периодически стрелять по киргизским позициям.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к немедленному прекращению огня на границе между странами.

«Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем», — сказал Зась.

По его словам, объединение готово оказать этим двум государствам помощь для мирного решения конфликта. Зась также выразил уверенность, что руководство данных стран, которые входят в ОДКБ, «найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос».

Весенняя война

В конце апреля 2021 перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии унесла жизни около 20 человек с обеих сторон. Травмы различной степени тяжести получили примерно 150 человек.

Стрельба велась в том числе из крупнокалиберных пулеметов и артиллерийских орудий.

Более 900 км границы между двумя странами остаются неделимитированными. Значительная часть инфраструктуры спорного региона, где также находится крупный таджикистанский анклав Ворух, построена в советское время. После распада СССР из-за отсутствия четкой границы между местным населением происходят конфликты в связи с проблемами с доступом к воде и пастбищам. Каждая сторона считает их «своими», а в теплый сезон конфликты обостряются на фоне увеличения расхода воды на сельскохозяйственные работы. Кроме того, конфликты происходят и из-за дорог между анклавами.