«Риск конфликта реален». НАТО расширяет военное присутствие в Восточной Европе

США могут перебросить 8,5 тыс. военнослужащих в Европу — они приведены в состояние повышенной готовности. В Белом доме напомнили, что американская сторона всегда говорила о намерении усилить союзников «на восточном фланге». 24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине «риск конфликта остается реальным», и альянс призывает Москву к дипломатии.

В Пентагоне сообщили, что 8,5 тыс. американских военных приведены в состояние повышенной готовности для переброски в Европу для усиления НАТО — «если потребуется». Незадолго до этого сообщения пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки подтвердила, что США рассматривают возможность расширения своего военного присутствия в Европе. Она заметила, что американская сторона «всегда говорила, что усилит [оборону] союзников на восточном фланге».

«Эти консультации и переговоры были частью того, что наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают со своими коллегами... Эти дискуссии продолжаются», — сказала представитель Белого дома. Псаки добавила, что Байден все еще считает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».

В понедельник, 24 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что альянс может расширить свое военное присутствие на востоке Европы.

«Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», – заявил он по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии.

По словам Столтенберга, «риск конфликта [на Украине] остается реальным». «Мы продолжаем призывать Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии. НАТО — это оборонительный союз, который не угрожает России или какой-либо другой стране, но мы всегда будем делать все необходимое для защиты и защиты всех наших союзников, и я приветствую активизацию действий союзников», — подчеркнул генсек альянса.

По его словам, военно-политический блок нацелен на продолжение диалога с Россией. В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не будет препятствовать праву каждой страны вступить в альянс — «суверенные нации имеют право на самоопределение».

Ранее на сайте альянса уже было опубликовано заявление об усилении военного присутствия в Восточной Европе из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», – говорится в сообщении.

В нем также приводится цитата Столтенберга, который заявил, что НАТО и дальше продолжит укрепление союзников в восточном направлении. «Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заключил он.

Дания отправляет в Балтику фрегат, а в Литву – четыре истребителя F-16. В Болгарию будут направлены два истребителя F-35 от Нидерландов.

Испания рассматривает возможность отправки истребителей в Румынию, а Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.

Расширение НАТО и США на восток противоречит предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Россия обеспокоена продвижением войск к своим границам. Москва предлагает прекратить военное сотрудничество Североатлантического альянса с постсоветскими странами, отказаться от размещения баз на их территориях, а также вывезти из европейских государств ядерное оружие США и остановить продвижение блока на восток.

Москва при этом ждет ответа как от США, так и от НАТО. От Вашингтона, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ответ будет в течение недели. «Более конкретного понимания нет <... > Ну, конечно, об этом станет известно», – добавил представитель Кремля.