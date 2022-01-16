«Япония понимает силу». На Курилы поступили «летающие» танки Т-80БВ

Россия продолжает усиливать группировку войск на Курильских островах: расположенные там воинские части получили газотурбинные танки Т-80БВ. «Газета.Ru» разбиралась, чем Москва вооружает Курилы и для чего.

«На вооружение воинских частей, дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ. Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком», – говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО). Мощные газотурбинные двигатели позволяют этим танкам совершать скоростные марш-броски.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на комплексах С-300В4, на острове Сахалин – на системах С-400, на Чукотке – высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В центре Курильской гряды на острове Матуа заступили на дежурство расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, на острове Матуа планируют восстановить аэродром, «там будет расположена мощная база для борьбы со средствами воздушного нападения и кораблями».

«На Курилах в военном отношении за последние 10 лет сделано очень много, идет перевооружение на разные виды современной модернизированной техники от танков до систем ПВО, развернуты средства боевого и материально-технического обеспечения, от РЭБ до машин технического обслуживания и ремонта. Идет усиление группировки войск, она становится межвидовой»,

– сказал Мураховский.

По мнению член-корреспондента РАЕН, политолога Константина Соколова, военно-политическая ситуация вокруг Курильских островов сегодня определяется общей ситуацией в мире.

«Япония остается до сих пор по сути оккупированной США и играет роль провокатора в международных делах. США провоцируют ситуацию вокруг Курил. Это бесполезный для Японии кусочек суши, но они «воюют» за него вместо того, чтобы добиться нормальных отношений с Россией. При этом речи о реальном военном конфликте в этом регионе не идет – никто ни на кого нападать не собирается», – сказал Соколов.

По оценкам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, сейчас Япония активно наращивает свой военный потенциал.

«Япония занимается укреплением военного союза с США, с которыми у нее заключен договор безопасности. Этот курс неуклонно проводился на протяжение всего послевоенного времени. Но особенно он стал заметен в период правления в Японии премьер-министра Синдзо Абэ, с 2012 по 2019 год. Он усилил курс на закупки американского вооружения. Фактически японские силы вооружены современными американскими вооружениями, особенно в противоракетной обороне. При Абэ военные расходы Японии росли неуклонно, сейчас они превышают 50 миллиардов в год. При том, что Япония официально не имеет армии. Ее вооруженные силы официально называются силами обороны», – рассказал Кистанов «Газете.Ru».

Абэ выступал за то, чтобы переписать конституцию и легитимизировать существование армии.

«Сейчас в Японии создается настоящая армия. Она вооружена современными видами вооружений, закупленными у США, но у Японии нет баллистических ракет и атомного оружия. Но наступательные виды вооружений тоже появляются – недавно Япония построила два вертолетоносца и переделала их в авианосцы. Их авиапарк составляют истребители США F-35. Также Япония усиливает оборонный потенциал в сфере ПРО.

Абэ ушел в отставку, но выдвинул тезис о том, что Япония должна обладать потенциалом превентивного удара по военным базам противника. Имеются в виду базы Северной Кореи и Китая, но подразумеваются и российские. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида настойчиво проводит тот же тезис. Курс – довести военные расходы Японии до 2% от ВВП, как в западноевропейских странах, сейчас у нее – менее одного»,

– отметил эксперт.

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что именно повышенная активность Японии заставляет Россию усиливать военную группировку на Курилах. При этом он уверен, что «риск собственно боевых столкновений между Москвой и Токио минимален, но Россия должна Японии показать силу – эта страна понимает силу, и уже на основе сильной позиции развивать дипломатические дальнейшие контакты».