«Непроходные статьи». Чем закончатся переговоры Москвы и Вашингтона

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве, 10 января 2022 года

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как может выглядеть результат этих переговоров.

В конце 2021 года российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.

К откровенно непроходным тезисам московских предложений (они вряд ли будут обсуждаться и включаться в «повестку дня») следует отнести следующие. Первое – «исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины». Разговора по этому вопросу с Соединенными Штатами, скорее всего, не получится. Второе – никакого результата не принесет и обсуждение тезиса «отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии».

Вероятно, не удастся сдвинуться в вопросе о необходимости «воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны». Соединенные Штаты просто заявят, что их стратегические бомбардировщики будут использовать воздушное пространство исключительно по своему усмотрению и – в рамках действующего международного права.

К непроходным статьям российских проектов договоров относятся и такие: «США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран» и «США берут обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество».

Скорее всего, ничего не получится и со статьями «стороны не будут развертывать ядерное оружие за рубежом и обязуются вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории» и «не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие».

Так, к примеру, гипотетически можно вывезти американское ядерное оружие США из ФРГ. Но при этом оно останется на европейском континенте в распоряжении Франции или Великобритании — ядерных держав.

Проверить тезис о том, что стороны обязуются «не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия» на практике не представляется возможным. Ведь это означает, что представителям Вооруженных сил России необходимо присутствовать в штабах, на командных пунктах, в соединениях и частях сил ядерного сдерживания Соединенных Штатов и стран НАТО. Это сегодня не слишком реально. Как и присутствие представителей США и НАТО на соответствующих объектах России.

Что касается тезиса «не размещать дополнительных военных и вооружение за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) – кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО», то тут компромисс возможен. Но на основе двухсторонних уступок.

Вполне возможен компромисс по вопросу «не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны». Однако обсуждение этой проблемы может начаться с требования США и других стран НАТО по ракете 9М729 – или их ликвидировать как класс, или передислоцировать за Урал при согласовании в этом случае необходимых мер транспарентности.

Эти ракеты использует комплекс «Искандер-М». По данным американцев, дальность ракеты вместо заявленного Москвой предела в 500 км составляет 2000-2600 км.

Можно достичь согласия по статье «не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях».

Вполне возможно, что удастся добиться каких-либо договоренностей в вопросе «дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной».

Тезис «подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы», скорее всего, в том или ином виде тоже может быть реализован.

Успехом может закончиться и предложение «создать горячие линии для экстренных контактов». Вряд ли по этому вопросу будут серьезные разногласия сторон.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).