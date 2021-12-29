Кино для российской армии

Министерство обороны утвердило список кинофильмов, рекомендуемых для просмотра солдатам и офицерам российской армии. Какие фильмы входят в него и чему они научат военных – специально для «Газеты.Ru» рассказывает эксперт Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Мария Бойко.

Лонглист включает 20 обязательных пунктов, расширенных до 72 «рекомендуемых». Найти эти списки можно на сайте Министерства обороны в разделе военно-политической работы на «соседней полке» с рекомендованной литературой.

Обязательная двадцатка делится примерно пополам: 11 сняты в советское время, 9 – после 2010 года. Тут есть три по-настоящему легендарных советских фильма о великих полководцах: «Чапаев», «Александр Невский» и «Суворов».

Эта тройка раскрывает рецепт идеального военачальника на поле боя. Фильм-биография режиссеров Георгия и Сергея Васильевых о Василии Чапаеве вышел в 1934 году. Рассудительный, опытный, грамотный, бравый начальник эпохи Гражданской войны в России, за которым не страшно идти в бой, с решениями которого никто не смеет спорить, потому что тот «сам все проверил» – таким предстает на экранах главный герой.

Образ героического военачальника дополняет герой кинофильма «Александр Невский». В 1938 году режиссер Сергей Эйзенштейн готовит население советской страны к надвигающейся большой войне, показывая, как в 1240 году на бой с Тевтонским орденом поднимаются не только ратники, но и крестьяне.

«Суворов» Михаила Доллера и Всеволода Пудовкина 1940 года о легендарном переходе полководца через Альпы подтверждает идею из «Чапаева». Не внешний вид делает из человека полководца, а его внутренние качества.

Следующий блок фильмов можно назвать условным сборником «Великой Отечественной войны». Это «Повесть о настоящем человеке» 1948 года, «Добровольцы» 1958 года, «Живые и мертвые» 1964 года, «Обыкновенный фашизм» 1965 года, «Белорусский вокзал» 1970 года, «Офицеры» 1972 года, «В бой идут одни старики» 1973 года, «Они сражались за Родину» 1975 года, «Брестская крепость» 2010 года, «28 панфиловцев» 2016 года и «Ржев» 2019 года.

В основе фильмов лежат реальные факты биографий героев разных лет Великой Отечественной.

Первые месяцы войны от лица военного журналиста Синцова в «Живых и мертвых» с одним за другим отступлением на фронте; воспоминания боевых товарищей о пережитом в великом «Белорусском вокзале». Солдат – герой, он может бояться, любить, сочувствовать, скучать, сомневаться, но обязательно отдавать себя за Родину и близких людей.

Тут можно заметить стремление нынешнего Минобороны к большей объективности по сравнению с советским ведомством. Легендарную эпопею Юрия Озерова «Освобождение» начинали снимать сразу с Курской битвы, поскольку первые годы войны тогда не решались показать советскому зрителю. Теперь поражения показывать можно. Их смотрят не для посыпания головы пеплом, а для осознания трагедии.

«Обыкновенный фашизм» включен в перечень как антипример чести и морали. Врага надо знать в лицо: как он зарождается, каким жестоким может быть. Документальные кадры издевательств над людьми вызывают ненависть к врагу.

Отдельно стоит отметить сериал «Вечная Отечественная», который Минобороны выпустило в преддверии Дня Победы в 2020 году. 11 серий документалистики о важнейших событиях войны 1941-1945 по сценарию Захара Прилепина. «Вечную Отечественную» можно скачать на сайте Министерства или посмотреть онлайн в Youtube.

Список рекомендованных фильмов дополняют истории про спортивные подвиги: «Легенда №17» 2013 года, «Движение вверх» 2017 года и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 2019 года.

Все три фильма основаны на реальных событиях, рассказывают о настоящих советских чемпионах.

Победа складывается из нескольких составляющих: слаженная команда (которой слов не надо, чтобы договориться вне поля и помочь тренеру Гаранжину в «Движении вверх»), строгий и справедливый тренер (иногда даже отстраненный от команды физически, как Анатолий Тарасов, остающийся главным учителем в «Легенде №17») и поддержка страны (хоть сначала она может отвернуться и освистать в результате неудачи, как случилось у Льва Яшина на чемпионате мира 1962 года).

Проявлять героические качества необязательно на поле боя, футбольное и баскетбольное могут стать отличным местом для бескровного доказательства человеческой силы.

В списке пока один фильм, посвященный военным операциям наших дней, — это «Балканский рубеж» 2019 года Андрея Волгина об операции в Югославии. Скоро к нему прибавится «Небо» 2020 года о том, как Су-24М подполковника Олега Пешкова был сбит в Сирии в 2015 году. Фильм снят при помощи киностудии Минобороны. Существование таковой может многих удивить. Студия снимает обучающие материалы для военных всей страны.

Киностудия открыта к сотрудничеству, поэтому ее ресурсы используют и для съемок художественных фильмов.