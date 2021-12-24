Ил-76. Самый боевой из транспортных самолетов России

По данным международного авиационного справочника World Air Forces 2021, который составил журнал Flight Global, Ил-76 является самым распространенным военно-транспортным самолетом России. О личном восприятии Ил-76 – в колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых.

В мире не найти такой горячей точки, где бы верой и правдой не служил Ил-76. Посмотрите на статистику крушений последних лет. Там нет ни слова про технические проблемы: «уничтожен ударом подразделений Ливийской национальной армии», «уничтожен во время ракетного удара по авиабазе», «уничтожен во время бомбардировок аэропорта силами международной коалиции», «сбит при заходе на посадку».

По кодификации НАТО наш 76-й проходит под именем Candid, то есть «искренний, прямой». Лучше и не скажешь. Между прочим, это первый советский военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями.

Моя первая журналистская командировка была в Чечню. Я ездил на ротацию столичных отрядов СОБР и ОМОН. Тогда еще боялся летать и готовился получить массу неприятных эмоций от полета на военном транспорте, который наверняка должен был быть старым и раздолбанным.

Но все оказалось совсем наоборот. Самолет был как новенький. Ничего там не дребезжало и не скрипело. Порадовали и пассажиры. Вместо сотни мужиков в разном камуфляже (кто какой урвал) и с кучей всякого «колхоза», вроде самодельной разгрузки из рыбацкой жилетки, я увидел два одетых с иголочки отряда.

Собровцы были более малочисленным подразделением со всеми признаками элитарности в вооружении и экипировки. По цвету комуфляжа они были похожи на американскую Delta из фильма «Падение черного ястреба». А омоновцы походили на рейнджеров из того же кино.

Когда мы погрузились в просторный грузовой отсек «Илюшина» и сели на лавочки, боком вперед, как в вагоне метро, то я совсем потерял чувство реальности происходящего. Мне казалось, что это какая-то съемочная площадка. Самолет набрал скорость и пошел на взлет. Полет на 76-м, по мне, был более приятным и комфортным, чем на пассажирском Ту-154 или на Боинге-737.

Мне нравилось, что можно было сидя на лавочке вытянуть ноги к середине салона, где был сложен груз с боеприпасами, вещами бойцов и прочим снаряжением. Никакого гула или холода – свободно можно общаться с соседями или подремать.

Посадка в Моздоке тоже была приятной. Здесь все тоже было, как в кино: спецназовцы спускались по рампе на взлетное поле. А рядом садился военный вертолет, еще один кружил над нами в небе.

Омоновцы и я поехали на «Камазах» в Ханкалу, а собровцы куда-то в Ингушетию. Как мне рассказывали потом, в этот день с одним из грузовиков со спецназовцами произошло ЧП. Они наехали на мину, но, слава богу, обошлось без жертв.

На следующий день я вновь был на летном поле с отрядами, которые отправлялись в Москву. Залом ожидания для нас служили большие и просторные армейские палатки, где было вдоволь еды из пайков.

Мы любовались на самолеты и общались. Один из спецназовцев тогда сказал, что, глядя на Ил-76, понимаешь, что «ты не один в поле воин, а за тобой целая страна, научные институты и в этом вся сила».

Да, Ил-76, как и другие самолеты, стал плодом труда большого числа людей. Полвека назад, в марте 1971-го он совершил свой первый полет. В мае того же года украсил собой международный авиасалон в Ле Бурже.

Ил-76 стал главным самолетом и даже одним из символов ВДВ. Кроме солдат, этот «Илюшин» способен транспортировать и десантировать на парашютах любую боевую технику, относящуюся к номенклатуре десантных войск.

Есть у самолета и свое оборонительное вооружение: кормовая установка с двумя пушками ГШ-23 На некоторых сериях возможна установка станций постановки активных помех. На всех – возможность установки пассивных помех. А еще этот транспортник при необходимости может выступить в роли бомбардировщика. Допустима подвеска свободнопадающих бомб весом до полутонны.

Ил-76 может эксплуатироваться в любых условиях, будь то жаркая пустыня или ледяная Антарктида. С него десантируют грузы на дрейфующие станции в Северном Ледовитом океане.

В новом веке Ил-76 прошел глубокую модернизацию. Ил-76МД-90А получил несколько иную конструкцию крыла, двигатели пермского производства ПС (организация запрещена в России)-90А-76. Максимальная взлетная масса увеличилась со 190 до 210 тонн. Модернизированный «Илюшин» получил множество нового оборудования, аналоговая панель приборов уступила место цифровой. Однако самолет остался неприхотлив в обслуживании и столь же надежен.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.