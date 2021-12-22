Самбо-2021. Зачем сегодня армии нужна «самооборона без оружия»

Борьба самбо – название возникло от аббревиатуры «самооборона без оружия» – создавалась в Советском Союзе в 1920-1930 годах для нужд армии и милиции. Журналист и бывший милиционер Сергей Лютых рассказывает в своей колонке, почему он считает этот вид единоборств самым лучшим в мире.

Были у меня проблемы с хулиганами во дворе и разом их не стало после нескольких месяцев занятий в секции самбо. Парень, умеющий провести бросок, в обычной потасовке на улице превращается почти в полубога.

Ведь хулиганы чаще всего бить не умеют, а лишь толкаются кулаками. Про равновесие и необходимость его беречь они не знают. В такой ситуации, даже самый никчемный самбист – вроде меня – может эффектно повалить соперника на пол, а потом еще и еще раз – пока не отстанет.

Отстают быстро, так как резво встать на ноги после падения могут только те, кто в форме, а значит – тренируется. Стало быть, уже не хулиганы в классическом понимании этого слова, а парни с целью и принципами. С такими уже можно не драться, а разговаривать и даже дружить.

Самбо – это вообще история не про поединок. Его суть и смысл в том, чтобы быстро и без травм добиться желаемого эффекта, а именно – контроля над соперником, потому как самбо – это не только броски, но и болевые приемы. Это использование рычагов, которые позволяют управлять поведением человека.

И все это неслучайно. Самбо создавалось для нужд армии и советской милиции, когда ставилась задача взять человека живьем без лишней возни.

Посмотрите ставший хрестоматийным бой Федора Емельяненко с Хонг Ман Чоем. Русский самбист вышел против корейца, как Давид против Голиафа. Разница в весе – 47 килограммов, в росте – 35 сантиметров. В итоге, дело выглядело так, будто Емельяненко вышел на ринг взять «языка». Выручив подходящий момент, он вышел на болевой прием, выхватив руку гиганта и все – дело в шляпе.

Жаль, конечно, что в сети полно видео с участием российских полицейских, на которых они двигаются, как беспомощные хулиганы, а не как люди, которых по долгу службы обучают самбо.

Но можно поехать в столичный район «Теплый Стан» и увидеть подкованных в этом плане стражей порядка. Не знаю, как сейчас, но еще несколько лет назад половину личного состава в роте патрульно-постовой службы местного отдела полиции составляли выпускники легендарной спортивной школы «Самбо-70», располагающейся в том же районе.

Эти ребята сами по себе оружие, потому что ежедневно занимаются в спортзале райотдела, который десять лет назад признали лучшим в гарнизоне. Там даже некоторое время тренировалась сборная России по греко-римской борьбе. В обычном отделе полиции.

Самбо стало одним из детищ культурной революции, происходившей в раннем СССР. Оно бы не возникло вовсе без принципиального нового подхода к военной подготовке, без доктрины всеобщей готовности к обороне и государственной поддержки любительского спорта, которая легла в основу философии нового единоборства.

Так, в 1923 году было создано общество «Динамо», где сразу была секция нападения и защиты Виктора Спиридонова – одного из создателей самбо. А в 1931 году был разработан комплекс «Готов к труду и обороне СССР», во второй ступени которого появились приемы самозащиты, разработанные вторым отцом-основателем самбо – Василием Ощепковым.

Так, всюду, как грибы после дождя, при заводах и самых разных учреждениях возникают спортивные секции, для которых строятся целые Дворцы спорта. Одну из них в обществе «Авиахим» в 1935 году возглавил Анатолий Харлампиев, ставший третьим и самым известным родителем самбо.

Про него в 1983 году вышел фильм «Непобедимый», сюжет которого, правда, можно назвать фантастикой. Про Ощепкова и Спиридонова, которые находились, мягко говоря, в противостоянии друг с другом, но сделали все первые и главные шаги для возникновения нового единоборства, скоро должен выйти фильм «Легенда о самбо».

Обе личности чрезвычайно интересные. Судьбу обоих определило знакомство с джиу-джитсу и дзюдо. Спиридонов участвовал в русской-японской войне 1905 года, а Ощепков и вовсе вырос в Японии. Именно японские единоборства составили основу самбо, но туда было добавлено и много других ингредиентов, собранных со всех концов СССР, а что-то было придумано с нуля.

Самбо – это целое созвездие гениальных наставников, сумевших создать единую живую цепь преемственности поколений спортсменов. Почему самбо лучшее в мире единоборство? Назовите навскидку пару имен самых крутых и прославленных бойцов ММА. Скорее всего, это будут Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Вот и весь ответ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.

