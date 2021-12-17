От Халхин-Гола до Цхинвала. Что общего между бегом и армией

Мода на бег сегодня бьет рекорды. Россияне массово участвуют в марафонах. А самые выносливые проверяют свои силы в триатлоне и штурмуют полосы препятствий. Как эти соревнования связаны с армейской подготовкой – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Эти «гражданские» забеги воспроизводят те самые легендарные марш-броски, на которых нам приходилось бегать с полной выкладкой по бездорожью. Только за участие в этом деле люди еще и платят. Самый известный организатор подобных мероприятий в России, к слову, — бывший военный Михаил Долгий.

Главное отличие военного марш-броска от простого забега даже не в том, что солдатам приходится нести на себе тяжелое вооружение с боеприпасами и прочий скарб. Отличие в том, что после марш-броска солдатам еще необходимо решить поставленную боевую задачу. Другими словами: нужно преодолеть дистанцию так, чтобы не устать по пути, но и тормозить нельзя, иначе в броске этом не будет никакого смысла.

Как известно, будущий маршал Победы Георгий Жуков сумел переломить ход боев за Халхин-Гол в 1939 году за счет брошенной на наступающих японцев прямо с марша 11-й танковой бригады комбрига Яковлева и восьмого монгольского бронедивизиона.

А что, если бы они совсем выдохлись в пути? У Константина Симонова в книге «Товарищи по оружию» ярко описана эта героическая история, когда танкисты едва ли не умирали от жары по пути на фронт и довели себя до пределов физических возможностей.

Во время Великой Отечественной огромная сила танкового удара фашистов заключалась тоже не столько в массе, сколько в скорости передвижения войск. Части вермахта проникали сквозь порядки обороняющихся советских армий через самые слабые места, оставляя позади наиболее сильные, которым затем отрезали связь с тылом и заставляли биться в окружении.

Аналогичным образом затем действовали против самих немцев и советские части во время наступательных операций 1944-1945 годов.

Однако хороший марш-бросок отличает еще и его незапланированность. Командиры, которые без всякого предупреждения поднимают свои части и гонят их ночью по лесам и болотам, преследуют благие цели.

Ярким примером того, как один мощный марш-бросок решил судьбу всей компании, можно назвать историю 6-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Андрея Кравченко. С 8 по 11 августа 45-го эта армия перешла через пустыню Гоби, горный хребет Большой Хинган и оказалась в глубоком тылу японских войск. Противник не принимал в расчет такой вариант развития событий, что в конечном счете предопределило его разгром.

В современной российской армии есть целый род войск, который специализируется на такого рода невероятных марш-бросках – это ВДВ. В 1999-м наши десантники успели взять под контроль аэропорт Слатина в Косово раньше натовцев, в 2008 году броском двух рот из Цхинвала – грузинский город Гори.

Кто-то заметит, что в наш век солдаты передвигаются на технике, а не на своих двоих. Это верно, но зачастую скорость движения моторизированых частей определяется тем, насколько быстро, в прямом смысле слова, бегают разведчики и солдаты из передовых дозоров. Никто не сунется на броне в поселок или какое-нибудь ущелье без прикрытия – сожгут.



В 2016 году бывший военный Михаил Долгий организовал Golden Ring Ultra Trail — целый беговой фестиваль в Суздале с набором дистанций разной протяженности. Этот самый GRUT проводится ежегодно летом и стал уже главной в стране точкой сбора российских трейлраннеров. Титульная дистанция – 100 километров. Несмотря на грязь, речные броды и прочие неприятности, на ее преодоление дается не более 15 часов.

Но этого Михаилу было мало. Он задумал еще более мощную штуку, которая называется Mad Fox Ultra Valhalla Race. Это зимний трейл-фестиваль, на котором главная дистанция составляет уже 100 миль, то есть 160 километров. Двигаться нужно также по бездорожью, и очень многое зависит от погоды, количества снега, в котором бегуны порой утопают по пояс.

Подобных соревнований прежде никогда не было.

Как и во время марш-броска, часть дистанции трейлраннерам приходится преодолевать пешком. С собой в рюкзаках они несут необходимые вещи, питье и еду.

Для самых же отмороженных бегунов существует горный трейл, где все так же, но двигаться нужно вверх-вниз по крутым склонам, претерпевая нехватку кислорода, холод и прочие трудности.

Эти соревнования у нас также год от года привлекают все больше участников, и многие из них – люди в погонах.

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Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.