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Армия

Два полка для ВДВ, атомная подлодка для флота. Как вооружается Россия

Глава Генштаба России заявил, что любые провокации в Донбассе будут пресечены

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Военная активность НАТО у российских границ вынуждает Москву модернизировать свою армию, заявил глава Генштаба ВС Валерий Герасимов. В Ракетные войска поступают комплексы «Ярс», приводятся в боеготовность пусковые установки комплекса «Авангард». Флот получит еще один атомный подводный крейсер с ракетами «Булава». Для Сухопутных войск разрабатывается новая техника. Ядерные силы готовы к применению. Как Россия будет сдерживать угрозы со стороны Запада — в материале «Газеты.Ru».

Российские ВС

Более 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил России находятся в состоянии постоянной готовности к боевому применению. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга с военными атташе иностранных государств.

По его словам, в Ракетные войска продолжают поступать комплексы «Ярс» и приводятся в боеготовность пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».

«В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава», – анонсировал военный.

Кроме того, российские специалисты продолжают модернизировать «стратегические ракетоносцы авиационных стратегических ядерных сил».

«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания», – подчеркнул Герасимов.

При этом развитие ядерных сил России соответствует всем международным обязательствам, которые определены Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«В складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны», – добавил глава Генштаба.

Что касается оснащения Сухопутных войск, то в данном случае российские власти уделяют внимание поставкам современных средств управления, разведки, радиоэлектронной борьбы и огневого поражения. Например, сейчас разрабатываются «принципиально новая» бронетанковая техника «на унифицированных платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг».

Герасимов также затронул вопрос модернизации Воздушно-космических сил (ВКС). «Для наращивания возможностей воздушно-космической обороны по своевременному обнаружению и предупреждению о ракетном нападении выведен на орбиту очередной космический аппарат Единой космической системы», – рассказал глава Генштаба.

Он отметил, что продолжают строиться «системы радиолокационных станций загоризонтного обнаружения воздушных целей, позволяющих контролировать воздушное пространство на удалении до двух тысяч километров от нашей границы».

Кроме того, в соединения и воинские части ВКС поступает современная и модернизированная авиационная техника (Су-57, Су-35С и Су-34) и ЗРК (С-400, С-350 и «Панцирь-С»).

Войска, по его словам, также оснащаются беспилотной авиацией, которая прошла успешные испытания в Сирии.

В связи с ростом напряженности вблизи российской границы Россия наращивает боевые возможности Воздушно-десантных войск. В частности, были сформированы два десантно-штурмовых полка.

«В боевых соединениях и воинских частях осуществляется формирование подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. Высокими темпами идет переоснащение на современные образцы вооружения и военной техники, в том числе на БМД-4М, БТР-МДМ», – конкретизировал Герасимов. Он подчеркнул, что ВДВ – основная сила быстрого реагирования ВС.

Наращивание военной активности Запада

Говоря о напряженности вблизи границ страны, Герасимов имел в виду военную активность НАТО. В частности, по данным Минобороны, стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по российским объектам. «Только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – подчеркнул он.

«Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО», – констатировал глава российского Генштаба.

В рамках таких учений к границам России стягивается большое количество войск, а часть из них и вовсе остается в местах дислокации. Герасимов подчеркнул, что российские военные в случае необходимости готовы пресечь «любые попытки нарушения границы».

Вместе с тем он подчеркнул, что Минобороны России по-прежнему готово обсудить проблемы европейской и глобальной безопасности, чтобы выработать конкретные меры по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия.

«Накаленная обстановка»

Глава Генерального штаба ВС России опроверг сообщения СМИ о том, что Москва «планирует» напасть на Киев. В то же время Россия не обязана уведомлять третьи страны о проводимой на ее территории боевой деятельности.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства», – обратил внимание Герасимов. Это, считает он, способствует обострению «и без того накаленной обстановки» на юго-востоке страны.

Он предупредил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

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