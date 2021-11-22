Что не так с версией о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО

АПЛ «Курск» в плавучем доке ПД-42 перед началом буксировки на утилизацию, 26 апреля 2002 года

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию, при которой атомная подводная лодка «Курск» погибла от столкновения с субмариной НАТО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил эту версию.

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 949А «Курск», вооруженная противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит», затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 километрах от главной базы Северного флота — Североморска. Субмарина легла на грунт на глубине 108 метров. По официальной версии, катастрофа произошла в результате взрыва компонентов топлива торпеды типа 65-76, который и привел к последующей детонации всего боекомплекта торпед АПЛ. Все 118 членов экипажа погибли.

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что «Курск» столкнулся с подлодкой НАТО и ее название ему известно «с вероятностью 90%». Однако, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их», а он этого сделать не может.

По его предположению, субмарина альянса следила за российской, но слишком сильно приблизилась к ней, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».

«Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот «Курск», вот лодка. А потом «Курск» совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую», — так объяснил эту ситуацию адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА «Новости».

Надо отметить, что версия о столкновении «Курска» с субмариной другого государства отрабатывалась некоторыми специалистами ВМФ еще в августе 2000 года. Однако даже тогда представители флота, что называется, владевшие ситуацией, в частных беседах говорили — «увлекательно, красочно, очень похоже на правду, но отношения к реальности не имеет».

12 августа 2000 года в районе учений сил Северного флота находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании.

Если АПЛ «Курск» была отправлена в полигон боевой подготовки для выполнения тех или иных курсовых и боевых задач, и при этом существовали риски, то командование Северного флота должно было обеспечить безопасность нахождения АПЛ в этом районе Баренцева моря.

Силы и средства для этого тогда были. В частности, в тот момент времени в боевом составе СФ существовала целая 2-я дивизия противолодочных кораблей (большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко», «Адмирал Чабаненко», «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск», «Адмирал Харламов»).

Вскоре после катастрофы 12 августа 2000 года моряки сфотографировали атомную подводную лодку «Курск», находящуюся на дне Баренцева моря. Картина была без всякого преувеличения просто жуткая — носовая часть субмарины вплоть до рубки была разворочена вдребезги и представляла собой металлические лохмотья. Впоследствии эту часть корабля перед подъемом субмарины на поверхность моря пришлось обрезать прямо на дне.

А если бы «Курск» столкнулся с другой подводной лодкой, то и эта субмарина получила бы тоже более чем существенные повреждения корпуса. Более того, на дне Баренцева моря в этом случае непременно бы остались какие-либо фрагменты корпуса этой неустановленной подлодки.

А между тем поверхность дна в районе гибели «Курска» была вскоре после катастрофы тщательно обследована, и никаких деталей, которые бы принадлежали другой субмарине, при самых тщательных поисках обнаружить не удалось.

Были разве что найдены ржавые железные предметы, которые по своему состоянию и возрасту могли быть отнесены к периоду Второй мировой войны.

При этом надо отметить, что столкновения подводных лодок отечественного Военно-морского флота с американскими субмаринами неоднократно фиксировались в 1990-х годах. К примеру, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота АПЛ К-276 (субмарина проекта 945 «Кострома») столкнулась с американской АПЛ SSN-689 Baton Rouge (типа Los Angeles).

В 1993 году АПЛ «Борисоглебск» (К-496, по другим данным, К-407 проекта 667БДР «Кальмар») в полигоне боевой подготовки столкнулась с атомной подводной лодкой ВМС США SSN-646 Grayling. Но ни в первом, ни во втором случае таких катастрофических последствий, как с АПЛ «Курск» 12 августа 2000 года, не последовало.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).