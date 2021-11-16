Армения обратилась к России за помощью в защите территориальной целостности

Армянские власти пока устно просят Россию помочь сохранить территориальную целостность страны. Такое обращение прозвучало в связи с напряженной ситуацией на границе с Азербайджаном. Ереван утверждает, что азербайджанские военные вторглись на территорию республики и уже якобы есть жертвы. В свою очередь азербайджанский депутат уверен, что Ереван просто пытается привлечь внимание России.

Секретарь Совбеза Армен Григорян сообщил, что армянские власти готовят письменное обращение к российской стороне с просьбой помочь защитить территориальную целостность Армении.

«Так как нападение [со стороны Азербайджана] было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», — заверил секретарь армянского Совбеза. Он сказал об этом в эфире Общественного телеканала.

Речь идет о Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией. Он был подписан 29 августа 1997 года. Подписи под документом поставили первые президенты стран Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян. Согласно документу, Россия и Армения обязаны оказывать друг другу военную помощь в случае военной угрозы любой из сторон.

Ереван ожидает, что Россия поможет восстановить территориальную целостность страны. Армен Григорян подчеркнул, что речь идет о военной помощи для «достижения развязки ситуации». По его словам, Армения обратится к России, если Еревану и Баку не удастся самостоятельно разрешить напряженную ситуацию в регионе.

Ранее МИД Армении сообщил, что азербайджанские военные вторглись на территорию республики. Это привело якобы к человеческим жертвам.

«Нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении», — утверждают армянские дипломаты.

Ереван призвал международное сообщество, Россию своих союзников по ОДКБ, Минскую группу и ОБСЕ отреагировать на ситуацию в регионе. Кроме того, Армения ждет от союзников «эффективных шагов в направлении безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения». Подчеркивается, что Баку нарушил трехсторонний договор о прекращении огня от 9 ноября прошлого года.

В Минобороны Армении отметили, что данные о погибших и раненых еще уточняются. Тем не менее «известно о потере двух боевых позиций». Обстановка на границе остается напряженной, в ведомстве сообщили о локальных боях. Утверждается, что азербайджанцы используют артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие.

В Баку все претензии Армении опровергают, обвиняя противника в обстрелах азербайджанских позиций. Председатель комитета Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил «Газете.Ru», что заявления армянской стороны о столкновениях с Азербайджаном — это провокация.

По его словам, ни одно из заявлений, которые слышали в Баку на протяжении долгого времени, не подтвердилось. «Ереван делает провокации на линии соприкосновения, потому что никаких границ пока нет, провокации в зоне ответственности российских миротворцев, недавно один армянин даже гранату бросил», — заявил он, отметив, что пострадали азербайджанские военные.

По мнению депутата, «корень всего этого в отсутствии желания установить прочный мир, делимитировать и демаркировать границы со стороны Армении».

Сеидов считает, что Ереван хочет вовлечь Россию в эту ситуацию, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Баку. Политик уверен, что армянские власти не заинтересованы в мирном разрешении конфликта.

«Потому что эскалация напряженности дает ей [Армении] возможность спекулировать на тему своей актуальности и значимости, тем самым вызывая головную боль у Российской Федерации», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что нынешнее обращение Еревана к Москве — это повод привлечь к себе внимание РФ.

На протяжении долгого времени Армения и Азербайджан конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Баку считает эту территорию своей, а Ереван настаивает на самоопределении народа. Осенью прошлого года произошло обострение конфликта. Для его решения Москва предложила свою помощь и выступила посредником — в ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России подписали совместное заявление о перемирии и вводе в регион российских миротворцев.