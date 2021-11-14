Россия поставит Индии первый дивизион С-400 до конца 2021 года

Поставки российского ПВО С-400 «Триумф» в Индию идут в соответствии с графиком, Москва уже начала передачу оборудования, сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Сделка, заключенная в 2018 году, по-прежнему вызывает недовольство США, которые призывают всех партнеров отказаться от сотрудничества с Россией в военном секторе. Несмотря на это, санкции Дели с большой долей вероятности не грозят.

Россия начала поставку первой партии зенитных ракетных комплексов нового поколения С-400 «Триумф» Индии, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Передача оборудования проходит в соответствии с графиком, первый дивизион поставят до конца 2021-го, заявил он РИА «Новости».

Согласно контракту, заключенному между Москвой и Дели в 2018 году, Индия получит пять полковых комплектов С-400. Они обойдутся стране в $5,43 млрд. До этого Россия поставляли «Триумфы» Китаю и Турции.

С-400 известен как один из самых передовых высокомобильных и интегрированных систем радаров и ракет различной дальности (всего их предусмотрено четыре) в оборонно-промышленном комплексе России. «Триумф» способен уничтожать боевые самолеты, беспилотники, крылатые ракеты на дальности до 400 км. Отличительными чертами С-400, произведшими впечатления на иностранных покупателей, стали ее мобильность и высокие боевые и технические характеристики.

Indiatoday.in, в частности, писало со ссылкой на высокопоставленного чиновника ВВС США, что развертывание одной системы С-400 позволяет прикрыть весь спектр воздушных угроз. По некоторым данным, правительство Индии отклонило предложения США о покупке конкурентов «Триумфов» — Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Покупка российского вооружения зачастую вызывает категорический протест стран Запада. В случае с Турцией, которая ведет переговоры с РФ о поставке уже второй партии комплексов, Соединенные Штаты ввели экономические санкции против управления оборонной промышленности страны и нескольких ее руководителей. Не так давно Вашингтон предупредил Анкару, что закупка новой партии «Триумфов» практически наверняка повлечет за собой новые ограничения.

Основанием для американо-турецкого спора из-за С-400 стал тот факт, что США отказались, по словам президента Реджепа Эрдогана, на адекватных условиях продать Турции свою систему ПВО Patriot. Вашингтон требовал за нее $3,5 млрд и отказался предоставлять офсетные обязательства. Впоследствии Анкара сделала выбор в пользу российских «Триумфов» за $2,5 млрд и была исключена из программы по созданию истребителей-невидимок F-35, потеряв на этом около $1,4 млрд.

США уже предостерегли Турцию от новых покупок у России, однако Эрдоган по этому вопросу занимает твердую позицию: ни одна страна не имеет право диктовать туркам, у кого и какие системы защиты они приобретают, заявлял глава государства. Обвинения в том, что Турция своими действиями ставит под угрозу оборону НАТО, Анкара отрицает.

Исключением в контексте конфликтов из-за торговых связей с Россией в военной сфере не стала и Индия. В 2018-м, когда контракт на «Триумфы» был заключен, президент США Дональд Трамп предупредил Дели о возможных санкциях по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). По сути, это законопроект, позволяющий Вашингтону вводить санкции против любого государства, взаимодействующего с российским сектором обороны.

На этом же основании, например, пострадала Турция.

А причиной недовольства действиями Индии оказались все те же F-35: США предполагают, что в странах, которые имеют на вооружении С-400, не будут пользоваться спросом их высокопроизводительные самолеты, поскольку с большой долей вероятности «Триумфы» и следующие модели ЗРС из России будут способны обнаруживать американские «невидимки».

Несмотря на резкие возражения США, в 2019-м Индия произвела первый транш платежа России за С-400. Реализация соглашения, как заявляли в РФ в декабре, продвигается успешно, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона.

При этом с Индией, в отличие от Турции, у Соединенных Штатов складывается неоднозначная ситуация. Если в отношении Анкары санкции принимаются решительно, то меры воздействия на Дели вызывают обеспокоенность в американском Сенате. В октябре 2021-го двое сенаторов — республиканец Джон Корнин и демократ Марк Уорнер — написали обращение на имя президента Джо Байдена, призвав отказаться от возможных санкций против Индии из-за «Триумфов», поскольку это практически наверняка нанесет ущерб развивающимся отношениям между странами, включая энергетический сектор, технологии и дипломатические связи.

«Мы считаем, что применение санкций CAATSA может иметь пагубные последствия для стратегического партнерства с Индией, но в то же время не достичь намеченной цели сдерживания продаж российского оружия», — говорилось в письме.

Военное сотрудничество Индии и США ежегодно растет. В 2020-м оборот составил около $3,4 млрд.